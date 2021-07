Tanti sconti su prodotti Apple per la nuova apertura di Juice a Padova

Juice conferma un nuovo traguardo: uno splendido punto vendita nel cuore di Padova, in Via Cavour 8, ex Rinascente.

Da venerdì 16 luglio è possibile ammirare il nuovo bellissimo negozio, che, con una notevole superficie di ben 400 metri quadri dedicati alla tecnologia, diventerà presto un punto di riferimento per i clienti Apple e non solo.

Cosa sarà possibile trovare nel nuovo negozio Juice di Padova:

? Tutti i prodotti Apple, esposti in uno showroom di prestigio, da poter scoprire e toccare

con mano.

? Consulenza e supporto per i propri acquisti da parte di Specialisti Apple.

? Assistenza Certificata Apple.

? Servizi finanziari per privati e aziende.

? Sconti dedicati a studenti e insegnanti.

? Un bellissimo spazio dedicato ai corsi e alla formazione.

Il punto vendita di Padova sarà Apple Premium Reseller, una qualifica che ne descrive qualità e competenza: al suo interno sarà possibile trovare tutti i dispositivi Apple, tra cui iPhone, iPad, MacBook, iMac, Apple Watch, Apple TV, e tuti gli accessori dei migliori brand per la tecnologia.

Il negozio sarà anche Centro di Assistenza Autorizzato Apple; Juice, tramite i suoi tecnici certificati Apple, fornirà un servizio puntuale e professionale per la riparazione dei dispositivi Apple. Tra i vari servizi offerti, è possibile sostituire il display o la batteria di iPhone, cambiare la batteria o sostituire il disco di Mac, sostituire un AirPod smarrito.

Oltre a Apple, in negozio sarà possibile trovare anche altri brand di qualità che propongono i migliori prodotti di domotica, hi-tech, hard disk Lacie e tavolette grafiche Wacom, e una sezione audio tra cui spicca la qualità Sonos.

L’inaugurazione del nuovo punto vendita è prevista per venerdì 16 luglio dalle ore 10. Per l’occasione sono previsti speciali sconti su tutti i prodotti, un’ottima occasione per scoprire il nuovo negozio.

Per restare aggiornati sulla nuova apertura, basta seguire il sito www.juice.it e iscriversi alla newsletter.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...