Nuova apertura di Pastis Day&Night Bistrò a Vigonza

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/357597118727482/

Finalmente si festeggia la nuova apertura di Pastis Day&Night Bistrò. "Durante la serata vi proporremo un percorso di assaggi dei nostri prodotti, accompagnati dalle nostre selezioni di vini, aperitivi offerti da noi.

Musica dal vivo del duo @MastersAcousticTribute.

Prenotazione

Per garantire e per trascorrere la serata in tutta serenità e nel rispetto delle norme di sicurezza, viene richiesta la prenotazione tramite messaggio privato.

Dove e quando

Appuntamento sabato 26 settembre dalle ore 17.30 al Pastis Day&Night Bistrò

in via Padova, 65/A 35010 Vigonza, Veneto

Info web

https://www.facebook.com/events/357597118727482/

https://www.facebook.com/pastisofficial