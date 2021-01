“Nuova definizione di default” il webinar di Fidi Impresa & Turismo Veneto

La “rivoluzione” nei rapporti con le banche intervenuta dal 1° gennaio, relativa alle nuove norme di gestione delle segnalazioni di vigilanza del credito deteriorato e sulla quale è intervenuto, negli ultimi giorni di dicembre, il presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova e di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin per chiedere di non gravare di ulteriori problemi le piccole imprese già vessate dalla pandemia, sarà l’oggetto del webinar “La nuova definizione di default, ripercussioni sulla gestione del rapporto con la banca” organizzato da Fidi Impresa e Turismo Veneto ed in programma per domani, giovedì 14 gennaio, alle ore 14.30.

Al seminario, visibile sulla pagina Facebook di Fidi Impresa e Turismo Veneto e visibile sul canale You Tube del confidi di Confcommercio https://www.youtube.com/channel/UCBrsHLS2b2OlS-VySQDEkxQ interverranno il presidente di Fidi Impresa, Massimo Zanon; il direttore Mauro Rocchesso; Giuseppe Cescon responsabile dell’Area Crediti e Antonio Pretto, risk manager di Fidi Impresa.

