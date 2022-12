Una nuova piazza per l'Arcella? Il confronto con i cittadini

Una nuova piazza per l'Arcella? Apriamo il confronto con i cittadini. Scholè promuove un incontro/laboratorio per martedì 13 dicembre alle ore 18 presso la Casa di Quartiere (ex Marchesi) in viale Arcella 23 su il futuro dell'area ex Valli (area verde di fronte a Piazza Azzurri d'Italia).

Sarà un'occasione per avanzare proposte e idee e conoscere le proposte dei ragazzi e delle ragazze e raccogliere suggerimenti di cittadine/i.

Con questo incontro Scholè tirerà le fila di una lunga questa fase di conoscenza e ascolto, condotta in maniera approfondita grazie ad un questionario che ha raggiunto oltre 2500 ragazzi di varie scuole padovane e una serie di focus group con vari stakeholders, prima di passare alla fase di progettazione partecipata che si svolgerà con i giovani delle scuole.

Scholé è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. https://www.conibambini.org/

https://www.facebook.com/scholearcella

