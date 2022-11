Acquisto e ascolto del nuovo disco di Bruce Springsteen, apertura serale straordinaria al Gold Soundz - Dischi all’Arcella

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/685898376105118

In occasione dell’uscita l’11 novembre del nuovo album di Bruce Springsteen, Only the Strong Survive, giovedì 10 novembre Gold Soundz - Dischi all’Arcella in via Tiziano Aspetti, 29 rimane aperto in via eccezionale dalle 21 alle 23, per permettere di ascoltare e acquistare il disco in anteprima.

Il disco sarà disponibile in in vinile e cd, con una versione in doppio vinile arancione esclusiva per questo evento; per i primi clienti ci saranno anche in omaggio gadget speciali con l’artwork dell’album.

E per tutti un piccolo aperitivo di benvenuto!

Il pre-order del disco è attivo: fateci sapere se volete che vi teniamo da parte qualche copia!

