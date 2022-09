Nuovo Eden, Giuliana Natali ai musei civici Eremitani

Nelle sale del Museo archeologico: un inedito e affascinante incontro tra l'arte romana e l'arte contemporanea.

Quattro grandi corolle di fiori e due animali realizzati in lana da Giuliana Natali sostano, come in un recinto fuori dal tempo, sui preziosi mosaici romani custoditi nel museo archeologico.

Evocando misteriose esistenze di un nuovo paradiso terrestre, conseguente all’estinzione del genere umano, Giuliana Natali introduce tra i reperti più antichi una ipotetica visione del futuro che è forse, nella sua perturbante circolarità, solamente un ritorno alle origini.

Le strutture arrotondate e i materiali soffici celano la resistenza ostile di queste forme di vita sopravvissute a condizioni ambientali divenute insostenibili.

Mostra a cura di Stefano Annibaletto e Francesca Veronese

10 settembre 2022 - 8 gennaio 2023

Sala dei Mosaici del Museo Archeologico

Info

Museo Eremitani, piazza Eremitani 8

tel. +39 049 8204551

orario: da martedì a domenica 9 - 19

chiusura: Natale, S.Stefano, Capodanno

biglietti: euro 10

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/nuovo-eden

Foto articolo da comunicato stampa