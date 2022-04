Gold Soundz opening party, all'Arcella apre un nuovo negozio di dischi

Prezzo non disponibile

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/359027489478914/

Finalmente l'Arcella torna ad avere il suo negozio di dischi! Il party è previsto il 23 aprile alle ore 18.30 con l'apertura di Gold Soundz - Dischi all'Arcella per l'appunto (in via Tiziano Aspetti, 29).

L'evento

Sabato 23 aprile dalle 18.30 dove non mancherà l'ottima musica suonata e ascoltata.

Gold Soundz Dischi

"Da Gold Soundz Dischi all'Arcella trovi dischi nuovi e usati in vinile e cd, insieme a una curata sezione di libri musicali e idee regalo per gli appassionati di musica.

Ma vogliamo soprattutto essere un centro di diffusione di cultura musicale nel quartiere, continuando l'esperienza degli audioforum (incontri di ascolto collettivo)".

https://www.facebook.com/GoldSoundzIt

