"Nutrire il benessere: alimentazione e stili di vita per tutte le età della donna" il 30 maggio 2024 presso il Comune di Limena Via Roma 44 - Sala Barchessina, piano terra. Dall'adolescenza alla menopausa, un percorso di salute e consapevolezza per ogni fase della vita femminile.

Incontro gratuito su iscrizione: https://forms.gle/onNWbJtXX5EnWQqaA

tel. +39 349 105 1953

Dott.ssa Tiziana Toso - Biologa Nutrizionista Specialista in Scienza dell‘ Alimentazione – Master in Andrologia e Medicina della Riproduzione – Master in Oncologia Integrata – esperta in Lipidomica di Membrana e Analisi del Microbiota Intestinale (Associazione Insieme- https://assinsieme.com/web/).

Per tutto il mese di Maggio torna nel comune di Limena la seconda edizione di MAMMA CHE MAGGIO. Rassegna dedicata alle donne, alle madri, ma anche ai padri, ai bambini ai giovani. Si propone di essere un momento di riflessione, e celebrazione per la comunità, attraverso una varietà di eventi, workshop, e iniziative culturali. Pagina Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092424754061