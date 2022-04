“Nutrizione e disabilità intellettiva: una relazione da osservare”, incontro al Centro Civico “F. Presca”

Proseguono gli appuntamenti organizzati dalla Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con l’Associazione Down Dadi, nell’ambito del progetto “Smart Community” della Regione del Veneto. Il ciclo di tre incontri sul tema “Nutrizione e Disabilità intellettiva: una relazione da osservare” rivolto a familiari ed educatori di persone con disabilità si tiene al Centro Civico “F. Presca” in via Cristoforo Colombo 1 a San Domenico.

Sabato 30 aprile dalle ore 9.30 alle ore 11.30 è in programma il secondo incontro “Il peso non è un valore assoluto: come valutare in modo ottimale la composizione corporea in particolare nelle persone con disabilità intellettiva”.

«Collaborare con l’Associazione Down Dadi – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – è un importante tassello nell’ottica del lavoro di rete che sosteniamo da sempre e questi appuntamenti in programma sono opportunità di incontro per i familiari e gli educatori. Sosteniamo con molta forza il lavoro di questa Associazione che si distingue anche sul fronte dell’inclusione occupazionale nel nostro territorio, dove gestisce un’attività commerciale in cui i ragazzi con sindrome di Down si possono impegnare e dedicare al loro negozio perché anche l’inserimento lavorativo è fondamentale nella realizzazione delle persone con disabilità».

Il ciclo di incontri è coordinato dal Dr. Francesco Siega Vignut che lavora come libero professionista e collabora presso la Struttura UOSD Servizio Attività Motoria dell’ULSS 6 Euganea affiancando la Dottoressa Emanuela Mometto, medico dello sport e nutrizionista, per l’analisi della composizione corporea e dello stato nutrizionale, soprattutto in atleti adolescenti, adulti e in atleti portatori di disabilità sia intellettiva che fisica.

Calendario prossimi incontri

Sabato 28 maggio dalle ore 9.30 alle ore 11.30 terzo incontro “Quali sono gli approcci nutrizionali più appropriati per affrontare le varie problematiche nella disabilità intellettiva”.

Ingresso gratuito – green pass obbligatorio

