Oblivion con “Summer show” all’EstEstate Festival al Castello Carrarese di Este

Continua il cartellone dell’EstEstate Festival al Castello Carrarese di Este volge al termine.

Protagonisti il 12 luglio

Oblivion

“Summer show”

Ingresso ore 19

Inizio concerto ore 21.30

Gli Oblivion sono i cinque sensi della satira musicale, i cinque continenti della parodia, i cinque gradi di separazione fra i Queen e Gianni Morandi. Li hanno definiti “atomizzatori di repertori musicali, pusher di pillole caricaturali” ma anche “meravigliosamente superflui, come le Piramidi”. Gli Oblivion giocano con la musica e il teatro. Sono uno Spotify vivente che mastica le note e le digerisce in diretta in modi mai sentiti prima. Un OGM che spazia tra genio e follia, giocoleria e cabaret, intrattenimento leggero e profonda demenzialità: questo è OBLIVION SUMMER SHOW.

Attenzione: assistere ai loro show è un’esperienza folle e irripetibile che provoca risate scomposte, isteria collettiva, ma soprattutto interminabili richieste di bis.

Biglietti

Biglietti da 18 euro + commissioni.

Indirizzo evento

Castello Carrarese Este,

Via G. Negri, 9, 35042 Este PD

Organizzazione:

Delphi International S.r.l.

Tel.: +39 0532 1934217

Email: eventi@delphiinternational.it

Info web

https://estestatefestival.it/oblivion/

