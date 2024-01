"Oggi faccio l'astrologo! Palazzo della Ragione per bambini"

Ci sono segni zodiacali, pianeti, mesi, animali strani…Ma il palazzo è tutto una sorpresa: un grande tetto in legno (chissà com’era prima…), un enorme cavallo. Cosa aspetti, diventa un piccolo astrologo con me! Per bambini dai 4 agli 8 anni. Non dimenticate di portare con voi: pennarelli, forbici e colla!!

RITROVO: Fontana di piazza delle Erbe

PRENOTAZIONI: info@silviagrazianiguidaturistica

Foto di Silvia Graziani