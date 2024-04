Oiseaux exotiques. piume e petali sulle note di Messiaen - Risvegli 2024

La trascrizione di 47 intonazioni ornitologiche di vari continenti si combina agli antichi ritmi indù e greci in una composizione di Olivier Messiaen. Un momento di ascolto all’aria aperta, un dialogo tra musica e parole su origini, abitudini e aneddoti degli “oiseaux exotiques” insieme ad esperte di botanica e ornitologia dell’Università di Padova.



Concerto e dialogo in collaborazione con Orchestra di Padova e del Veneto, rassegna Veneto contemporanea 2024

dirige M° Marco Angius. Al pianoforte, Ciro Longobardi

con Mariacristina Villani, botanica, e Chiara Morosinotto, ornitologa



L'evento si tiene in Arboreto (in Sala colonne in caso di maltempo). I biglietti sono disponibili online e in biglietteria, fino ad esaurimento dei posti, e permettono di visitare l'Orto botanico nella stessa giornata.





foto di Università di Padova