OktoBeer Fest al Parco della Musica

L'ultimo weekend di settembre a Padova appuntamento con OktoBeer Fest per cinque giornate di festa - tra birra fresca, buon cibo e tanta musica: ci vediamo dal 27 settembre al 1° ottobre 2023 nel verde del Parco della Musica, che per l'occasione chiude in grande stile la stagione estiva con questo evento!

L’evento inizierà Mercoledì 27 settembre dalle ore 18, mentre giovedì 28, venerdì 29, sabato 30 e domenica 1 già dalle 11 (sempre aperti per pranzo, aperitivo, cena e serata). L’ingresso è sempre gratuito fino alle ore 18, poi offerta libera: non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti, consigliamo comunque di arrivare presto e di approfittare anche degli orari del pranzo.

Durante la giornata il pubblico potrà usufruire del servizio bar con ottime birre tedesche selezionate e dello street food corner, con tanto di area relax con tavoli all’aperto. Non perdetevi quest’occasione per gustare street food da tutto il mondo: specialità messicane dolci e salate, arrosticini abruzzesi, patatine, hot dog, porchetta, salsiccia, supplì romani, grigliata mista di carne, hamburger, chips di patate...e molto altro - lista in aggiornamento!

Ogni sera ci aspettano grandi concerti di musica dal vivo: si inizia Mercoledì con Euphoria - Il Mercoledì Universitario Estivo Padovano, per poi continuare Giovedì con 90s vs 2000s - All The Hits DJset, Venerdì con I Want to Break Free - Queen Night w/ 39 Tribute Band e Sabato con Tieni il Tempo - 883 Tribute w/ 88Band. Domenica si conclude in bellezza con Karaoke Paradiso - Sing and Dance My Friend.

Secondo la nostra filosofia gusto e divertimento sono simboli della vita stessa, inscindibilmente legati al piacere dei sensi più nobili, all'aggregazione e alla socialità. Entrambi sono in continua evoluzione, legandosi alla ricerca, alla sperimentazione, al mutare dei tempi, fondendo culture e orizzonti.

Un evento organizzato da Via Audio & Parco della Musica - Padova // Powered by Beer Partner: Augustiner & Food Partner: Italia on The Road - Cibo Da Strada > https://www.viaaudio.it/street-food/

Informazioni & contatti

info@viaaudio.it // matteo.camisasca@viaaudio.it

0362 1827760 // +39 329 2037647

Info web

https://www.facebook.com/events/837503448084003/

