"È tempo di...olio!", escursione con pranzo al Frantoio Martini

Domenica 22 ottobre vieni con noi ad emozionarti fra la bellezza e i gusti dei Colli Euganei. Partiremo dal frantoio Martini per andare all’avventura sul Monte della Madonna, passando per la suggestiva Grotta di Santa Felicita e la chiesetta di Sant’Antonio “porseeto”, per poi scendere lungo un percorso ad anello. Lo faremo in compagnia di una guida naturalistica per scoprire curiosità e caratteristiche di questa meravigliosa terra! Al ritorno visiteremo il FRANTOIO, conoscendo Giorgio e Mattia, titolari di questa realtà, che ci illustreranno come l’oliva diventa olio! Concluderemo con un pranzo presso il piazzale del frantoio dell’azienda Martini.

Dettaglio tour:

Ore 10: registrazione presso “AZ.AG. LA ROCCA - FRANTOIO MARTINI”, Via Bagnara Alta n.1122, Zovon di Vo’ (PD)

Ore 10.15-12 circa: passeggiata

Ore 12-12.45 circa: visita in frantoio

Dalle ore 12.45 circa: pranzo (all’aperto)

All’arrivo sarà possibile acquistare i prodotti dell’azienda vitivinicola La Rocca e Frantoio Martini (olio e vino), tutto a km zero!

Cosa serve:

Abbigliamento comodo e scarpe da trekking (se vuoi porta un cambio maglietta ed un eventuale maglioncino per il pranzo, che puoi lasciare tranquillamente in macchina e prendere al ritorno dall’escursione)

La tua borraccia d’acqua

Grado di difficoltà: medio/impegnativo (tratti in salita molto ripida di sentiero)

Lunghezza percorso: circa 6 km

COSTO:

Costo adulti: 30 euro cad.

Bambini dai 3 ai 12 anni: 20 euro cad.

Il prezzo comprende:

Guida naturalistica per tutta la durata del tour

Pranzo menù unico: antipasto con bruschette olio evo, un primo freddo, affettati misti con pane, formaggi, marmellate + Acqua e vino incluso

Assicurazione base

Organizzazione tecnica

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, cliccando qui: https://forms.gle/dQSuXKqfFACJu3is7.

Foto di repertorio di In.Colli Tour