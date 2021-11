"Dalle olive all'olio - Tra natura & sapori", trekking e visita al frantoio con degustazione

Trekking & Visita al frantoio con degustazione, sabato 20 novembre, dalle ore 14 alle ore 18.30. Amabile escursione di un paio d'ore nella splendida cornice dei Colli Euganei, accompagnati dall'olivicoltrice e guida ambientale escursionistica Elisa Bandiera. Ci addentreremo nella lussureggiante vegetazione del Calto Callegaro, tra le pendici dei Monti Orbieso e Piccolo dove, una natura selvaggia, lavorata dall’acqua, dal vento e dall’intervento dell'uomo, nasconde ambienti profondamente diversi tra loro. Il nostro trekking si concluderà nel bellissimo uliveto de Il Frantoio Colli del Poeta, sito ad Arquà Petrarca, località Valsanzibio. Qui faremo una piacevole camminata immersiva tra il verde degli ulivi, per poi passare all'interno del frantoio, dove verrà raccontato come avviene il processo di estrazione dell'olio utilizzando macchinari di ultima generazione. Al termine della visita vi sarà un momento sensoriale, dedicato alla degustazione dell'olio EVO e di gustosissimi paté di olive. Concluderemo il pomeriggio con un aperitivo in frantoio a base di salumi e formaggi del territorio, accompagnati da vini quali il Serprino e il Cabernet, ottenuti dai vigneti dell’azienda.

Difficoltà: facile

Lunghezza: 5 km

Dislivello: 300 m

hi Può Partecipare: Itinerario di livello facile adatto a tutti, comprese famiglie con bambini dagli 8 anni in su, abituati al cammino. Per chi volesse venire accompagnato dal proprio cane, vi chiediamo gentilmente di segnalarcelo in fase di prenotazione in modo da valutarne l’idoneità.

Abbigliamento e Attrezzatura:

Consigliamo di vestirsi a strati con indumenti adatti alla stagione

scarpe da trekking

k-way o poncho impermeabile

cappello

un cambio di scarpe e indumenti da tenere in macchina per il ritorno

zaino

snack

acqua

medicine personali

mascherina, gel disinfettante

Luogo di Ritrovo:

Ore 14 al Frantoio Colli del Poeta - Via dei Castagni, 14, 35032 Arquà Petrarca PD: https://goo.gl/maps/hnVb4JJPz8dmGqc18 (Per chi viene da Venezia contattare Chiara: 3406118758).

Quota:

Escursione, Visita al Frantoio con degustazione* e aperitivo*:

Adulti: 40 euro

Ragazzi dai 12 ai 14 anni compiuti: 25 euo

Ragazzi dai 9 ai 12 anni compiuti: 20 euro

Bambini da 4 agli 8 anni compiuti: 10 euro (Escursione Gratuita)

La degustazione comprende: 3 bruschette (una con olio, una con patè di olive nere e una con patè di olive verdi) + 1 calice Serprino o un succo di frutta e acqua. L’aperitivo comprende: affettati e formaggi misti con crostini + ulteriore calice di Serprino e di Cabernet o bibita analcolica e acqua.



La Quota Comprende:

n.1 Guida Ambientale Escursionistica

n.1 Accompagnatore Turistico

Visita di 1h 30 al Frantoio con degustazione

Aperitivo in Frantoio

Chi Accompagnerà:

Elisa Bandiera - Guida Ambientale Escursionistica e olivicoltrice

Alice Bettiolo e Chiara Caratti - Organizzatrici e Accompagnatrici turistiche

Informazioni e contatti

Come Iscriversi:

Via mail a info@mariandgo.com

Agenzia Mari&Go Viaggi ed Eventi di Paola Marigo tel. 0 498791590 o via Whatsapp cell. 3664895343

o via Whatsapp cell. Chiara: 3406118758

Alice: 3495805310

tramite messaggio su Facebook messenger

Iscrizione diretta al seguente link: https://forms.gle/anFmUwKNqfcY76Zc8

Il semplice "parteciperò" cliccato sull'evento non fa fede per l'effettiva prenotazione all'escursione.

Chiusura Iscrizioni entro le 18 di venerdì 19 novembre. L'uscita potrà essere rinviata o annullata per ragioni meteorologiche o tecniche ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.