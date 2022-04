“Oltre la forma, un assolo di Carla Rigato”, mostra in Piazzetta San Mauro 1 a Montegrotto

L’acqua, elemento vitale così prezioso, è la risorsa del nostro territorio: l’acqua è lavoro, identità, cultura e arte. Nel cuore di Montegrotto Terme l’acqua si fa racconto nelle tele di Carla Rigato, artista che dopo molti anni torna con una mostra nella sua città, culla di storia per il termalismo in epoca romana.

Oltre la forma, un assolo di Carla Rigato titola la personale a cura di Chiara Marangoni che si terrà dal 7 al 21 aprile in Piazzetta San Mauro, 1 a Montegrotto Terme (Padova) con inaugurazione sabato 9 aprile alle ore 17.

Saranno esposte anche due tele di grandi dimensioni (E Dio creò l’uomo e La danza dell’angelo) e alcuni studi realizzati nel 2019 unitamente al progetto della personale Kouroi, una riflessione sulla bellezza e sull’armonia, ancora visitabile ad ingresso libero presso la Neró Spa New Experience dello storico resort Terme Preistoriche di Montegrotto Terme.

La mostra “Oltre la forma, un assolo di Carla Rigato” è organizzata dall’associazione Xearte con il contributo della Camera di Commercio di Padova e il sostegno del Resort & Spa Terme Preistoriche, e sarà visitabile ad ingresso gratuito da giovedì a domenica dalle 16 alle 18.30.

Oltre la forma, un assolo di Carla Rigato è solo una tappa significativa di un racconto lungo oltre trent’anni di pittura, in cui l’artista prosegue il suo percorso istintivo, gestuale, lirico. Dalla pittura formale degli esordi il suo liberarsi dalla linea e dalla forma evolve nella sua sinuosità. Una ventina di opere di diversa misura, soggetto e ispirazione, mostrano e raccontano un percorso di maturazione personale e artistico profondo.

Carla Rigato racconta e usa lo spazio con grande libertà, crea visioni e cosmi di colore. La potenza dell’arte informale è il vigore del gesto, le scelte cromatiche parlano direttamente nell’intimo, fanno risuonare sensazioni ed emozioni, evocano immagini libere dal condizionamento formale. «È solo pura razionalità spesso la nostra – spiega la curatrice Chiara Marangoni – noi che abbiamo bisogno di rassicurazione in questo viaggio nelle emozioni, nelle note di una sinfonia irrompente, per cui dare un titolo all’opera ci riconduce a una forma e categoria che conosciamo. Queste grandi tele potrebbero non avere titolo, sarebbe bello togliere didascalie e testi critici, ed essere noi spettatori a dover scrivere e dare un titolo alle nostre sensazioni di fronte a queste composizioni ove la forma è divenuta un’ombra di luce e colore».

In breve

Carla Rigato è lieta di invitarTi alla personale

“Oltre la forma, un assolo di Carla Rigato”

a cura di Chiara Marangoni

dal 7 al 21 aprile 2022

Piazzetta San Mauro, 1 - Montegrotto Terme (PD)

apertura: da giovedì a domenica dalle 16:00 alle 18:30

Inaugurazione sabato 9 aprile ore 17:00

Ingresso libero

https://www.facebook.com/events/514329406756018/

