Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Aurora di Campodarsego

L’amministrazione comunale di Campodarsego, assieme al Circuito Regionale Multidisciplinare Arteven, ha organizzato per la cittadinanza una gradevole occasione di incontrarsi per festeggiare insieme l’inizio del 2022. Omaggio a Ennio Morricone è il titolo scelto per il CONCERTO DI CAPODANNO che, sabato 1 gennaio 2022 alle ore 17, vedrà sul palcoscenico dell Cinema Teatro Aurora l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta diretta dal M° Marco Titotto.

Un intenso concerto con le più celebri colonne sonore, selezionate tra le oltre 400 musiche da film che il maestro italiano Ennio Morricone ha composto. Musiche che diventano immagini, tanto sono radicate nella memoria collettiva le scene di alcuni film che le sue colonne sonore hanno contribuito a far diventare celeberrimi. Dalla lunga e incomparabile collaborazione con Sergio Leone fino alla produzione cinematografica più recente, le musiche raffinate e insieme semplici di Ennio Morricone sono un autentico vocabolario di suggestioni che è sempre suggestivo sfogliare con i tempi diversi delle sue composizioni, a volte liriche e a volte brillanti… ma sempre fortemente emozionanti. Durante l’esecuzione dei brani verranno proiettate le immagini più significative dei corrispettivi film di cui sono colonna sonora, creando un commento musicale alle suggestioni profuse in sala attraverso uno schermo gigante. Sarà un concerto di Capodanno in cui la musica e le immagini arriveranno quasi a fondersi e confondersi, toccando le corde più profonde di ogni singolo spettatore.

Informazioni e contatti

Biglietto unico: 10 euro, prevendita online su myarteven.it e vivaticket.com e relativi punti vendita. Vendita Il giorno dello spettacolo dalle ore 16 presso il Cinema Teatro Aurora. Per l’acquisto è possibile utilizzare i voucher Vivaticket di Arteven.

Informazioni: Comune di Campodarsego tel. 049 9299827 - cultura@comune.campodarsego.pd.it - www.comune.campodarsego.pd.it - www.myarteven.it.

Per accedere al concerto è necessario esibire il Super Green Pass, ottenibile con la guarigione da Covid19 o la vaccinazione e indossare la mascherina.