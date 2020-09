Omaggio a Ennio Morricone in piazza Primo Maggio per la chiusura di Montegrotto Estate

Domenica 27 settembre alle 21, in piazza Primo Maggio, la rassegna Montegrotto Estate chiude con un grande concerto del Silver Ensembrle diretto dal maestro Fabrizio Castania per ricordare le opere del compositore Ennio Morricone a poche settimane dalla sua scomparsa.

Autore di indimenticabili colonne sonore del cinema italiano e mondiale, come Per un pugno di dollari, Mission, C’era una volta in America, Nuovo Cinema Paradiso, Ennio Morricone è stato cinque volte candidato all’Oscar per la miglior colonna sonora, aggiudicandosi l’ambito premio nel 2016 con la colonna sonora del film The Hateful Eight, di Quentin Tarantino.

Il Silver Ensemble è formato da eccellenti musicisti diplomati nei conservatori del Veneto e che svolgono attività concertistica in Italia e all’estero. Per questo programma musicale dedicato al grande Maestro Ennio Morricone, Fabrizio Castanìa, compositore e direttore d’orchestra, ha scelto tra i suoi collaboratori anche due bravissimi colleghi: Stefania Miotto (soprano) e Davide Squarcina (pianista). Assieme a loro e ad altri 10 musicisti di talento verrano proposti i più celebri brani delle colonne sonore composte da Morricone: dal Buono, il Brutto e il Cattivo, alla Leggenda del pianista sull’oceano, da C’era una volta il west a Nuovo Cinema Paradiso. Una carrellata di famosissimi temi, che verrano eseguiti durante la proiezione di alcuni fotogrammi dei film. Un concerto unico, imperdibile, pensato e creato appositamente per il Comune di Montegrotto - Assessorato alla Cultura.

Per informazioni: Teatro della Gran Guardia: 393 981 2287

