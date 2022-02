Omaggio a Ennio Morricone al Multiastra con “Nuovo Cinema Paradiso”

In occasione dell’uscita dello splendido documentario «Ennio» di Giuseppe Tornatore, dedicato alla vita e al lavoro di Ennio Morricone, il cinema MultiAstra di Padova offre ai suoi spettatori una rassegna di alcuni dei più significativi capolavori del cinema impreziositi dalle note del maestro.

Mercoledì 9 febbraio alle ore 17 e alle ore 20.15

-Nuovo Cinema Paradiso-

di Giuseppe Tornatore

Premio Oscar come miglior film straniero

Biglietti al prezzo speciale di 4.5 euro

Il documentario «Ennio» di Giuseppe Tornatore, presentato in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia, sarà in programmazione nei cinema da giovedì 17 Febbraio. Vedendo questo bellissimo film lo spettatore sarà travolto da una quantità incredibile di emozioni. Ci si troverà davanti ad alle immagini di film indimenticabili. Si verrà avvolti dalle note di una musica che come ricorda Bernardo Bertolucci «abbiamo continuato a sentire per tutta la vita». Si rimarrà stupefatti dall’umiltà di un uomo che per tanti tanti anni ha sentito di tradire la sacralità della musica, dedicandosi alla composizione per il cinema, senza rendersi conto che partitura dopo partitura diventava uno dei più grandi musicisti del novecento.

Il cinema Multiastra vuole offrire agli spettatori la possibilità di rivedere alcuni capolavori della storia del cinema e di ascoltare ancora una volta quelle note, avvolti dal buio di una sala, sprofondati dentro una poltrona, come nella scena finale di Nuovo cinema Paradiso.

I successivi appuntamenti:

Gli intoccabili di Brian De Palma, martedì 15 e mercoledì 16 febbraio

martedì 15 e mercoledì 16 febbraio C’era una volta in America di Sergio Leone, martedì 22 e mercoledì 23

martedì 22 e mercoledì 23 Novecento Atto I di Bernardo Bertolucci, martedì 1 e Mercoledì 2 marzo

martedì 1 e Mercoledì 2 marzo Novecento Atto II di Bernardo Bertolucci, martedì 8 e mercoledì 9

Info web

https://multiastra.it/film/nuovo-cinema-paradiso/

Foto articolo da comunicato stampa