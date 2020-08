Omaggio a Ennio Morricone a villa Contarini di Piazzola

Venerdì 4 settembre dalle ore 21 in programma l'omaggio a Ennio Morricone a Villa Contarini.

Dettagli

L’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal maestro Diego Basso, si esibisce in uno spettacolo unico, con più di 50 elementi, affiancata dal Coro Lirico Opera House.

Il palcoscenico naturale di Villa Contarini ospita un viaggio emozionante ed immersivo, accompagnato da video e cineproiezioni, nel parco più grande del Veneto.

Ingressi

Posti Limitati, acquisto tramite prevendite online.

Acquista qui https://bit.ly/2XbLEAT

Posti a sedere non numerati - i posti verranno assegnati all'ingresso dell'evento in base all'ordine di arrivo. Si consiglia di arrivare in anticipo rispetto all'orario riportato sul biglietto.

* Ingresso Intero Primo Settore euro 37 + ddp + comm. serv.

* Ingresso Intero Secondo Settore euro 28 + ddp + comm. serv.

* Ingresso Intero Terzo Settore euro 20 + ddp + comm. serv.

Ennio Morricone

500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, due Oscar e sei nomination, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro fanno di Ennio Morricone, un gigante della musica di tutti i tempi.

Direttore d’Orchestra: Diego Basso

Direttore di orchestre nazionali ed internazionali pop, rock e sinfoniche, protagonista di importanti progetti nei maggiori teatri italiani e internazionali e nelle principali reti televisive.

Cineproiezioni

Uno spettacolo immersivo tra capolavori musicali e cinematografici, tra sinfonie e mega schermi che riprodurranno le scene più memorabili dei film del Maestro. Un viaggio sensoriale unico che verrà sostenuto e valorizzato dalle clip video dei partner dell’evento.

Evento Covid Free:

- Prevendite Online

- Misurazione della temperatura corporea all’ingresso

- Hostess e stewart di vigilanza e informazione

- Posti distanziati

- Aree con dispenser gel igienizzante

- Distanziatori presso i chioschi food & beverage

- Dotazione di mascherine in loco

Area food & beverage gourmet

Una selezione di pietanze da passeggio da consumare direttamente al posto, nel cuore del parco, preparate da ristoratori del territorio.

Location: Villa Contarini, Piazzola sul Brenta

Google Maps: https://g.page/villa-contarini-pd?share

A pochi km da Padova è una delle più splendide ville venete, la “Versailles italiana”, capolavoro del barocco cinquecentesco, sede dei più importanti eventi culturali e spettacoli del territorio.

Il Parco più grande del Veneto, con più di 50 ettari di verde, dal grande impatto scenografico.

Evento organizzato da: Superfly Lab e Parco Della Musica - Padova

In collaborazione con: Città di Piazzola sul Brenta. Grazie a: Regione Veneto

Info web

https://www.diyticket.it/events/Musica/3877/morricone-sotto-le-stelle

https://www.facebook.com/events/3222689557824604/