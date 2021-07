Omaggio a Francesco Petrarca, gli eventi in uno dei più bei borghi d'Italia

Riceviamo e pubblichiamo:

"Omaggio a Francesco Petrarca 17/18 luglio 2021

Francesco Petrarca si spegne nella sua casa di campagna nella notte tra il 18 e il 19 luglio del 1374. Curiosamente il giorno dopo, il 20 luglio avrebbe compiuto 70 anni, gli ultimi 4 passati in questo piccolo pittoresco borgo dei Colli Euganei che a lui deve il suo nome: Arquà Petrarca.

A 647 anni dalla sua morte, la Pro Loco, il Parco Letterario® Francesco Petrarca e dei Colli Euganei con il supporto del Comune di Arquà Petrarca e il patrocinio del Comune di Padova, propongono alcuni appuntamenti per commemorare questa presenza che ha fortemente caratterizzato la fama del borgo stesso.

Dopo la sua morte infatti, innumerevoli sono stati i veri e propri pellegrinaggi nei luoghi che ancora oggi contraddistinguono una passeggiata sulle orme di questo poeta italiano, la cui fama però era europea ed oggi mondiale.

In primis nel borgo superiore si trova la casa, che oggi è un museo aperto al pubblico di proprietà del comune di Padova e in cui si può respirare ancora la presenza di Petrarca, nelle stanze che hanno accolto anche la sua famiglia. Vi viveva infatti con la figlia, la nipotina e il genero Francescuolo da Brossano che ha fatto erigere dopo la sua morte la monumentale arca di marmo rosso che si trova nel borgo inferiore, presso la Pieve di Santa Maria Assunta. Qui si tennero i funerali alla presenza del suo amico e principe di Padova, Francesco il Vecchio da Carrara.

Ce lo immaginiamo partecipare alla vita del paese, alle riunioni del vicario con i capi-famiglia sotto alla loggia dei Vicari che dà accesso all’Oratorio della Ss.ma Trinità, in cui si ritirava in preghiera. Si dice che passeggiando dalla casa al borgo inferiore andasse a prendere l’acqua alla fonte che ha preso poi il suo nome, nei pressi della Chiesa.

A fare da cornice alla sua vita arquatese, vi è un piccolo villaggio che però era una vicaria, le cui case in pietra perfettamente conservate, ancora oggi accolgono il visitatore.

Propri questi sono i luoghi che ospiteranno intatti gli eventi dell’omaggio al poeta.

VIRGOLETTATO PROLOCO

Arrigo Zorzi, Presidente

“Era da tempo che tra le iniziative della Pro Loco di Arquà Petrarca rientrava l’ idea di dar vita ad un momento di commemorazione di Francesco Petrarca, che ricorresse nel mese di Luglio in cui quasi coincidono le date di nascita e di morte dell’ illustre “concittadino” che tanto amò il nostro Borgo, definendolo, appena giuntovi, “Il mio secondo Elicona”.

Oggi ciò si realizza grazie alla collaborazione sorta tra la nostra Pro Loco ed il Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei, con il supporto del Comune di Arquà Petrarca.

Non ultimo anche grazie all’ appassionata partecipazione del Maestro Sergio Balestracci che ha curato i momenti musicali dell’evento.

L’ augurio è che questa prima edizione, limitata ai giorni del 17 e 18 Luglio 2021 possa essere , negli anni a venire, sviluppata ed arricchita da ulteriori momenti di interesse, tra i quali in particolare la ripresa del Premio Letterario Nazionale Francesco Petrarca, interrotta all’ inizio del 2000, quando era ormai giunta alla XII edizione.”

VIRGOLETTATO PARCO® LETTERARIO FRANCESCO PETRARCA E DEI COLLI EUGANI

Claudia Baldin, presidente.

“Il borgo di Arquà Petrarca è il cuore del Parco Letterario® che porta il suo nome, l’unico in Veneto riconosciuto dalla rete nazionale dei Parchi letterari®.

Questa associazione si occupa di valorizzare il territorio con la letteratura, ricordando le decine di opere di prosa e poesia scritte sui Colli Euganei da scrittori di tutte le epoche. Non si tratta dunque di mere presenze, ma di pagine di eterna bellezza che immortalano emozioni e descrizioni anche di questo borgo, in cui ci sono ben 7 targhe letterarie, grazie alla collaborazione con il comune di Arquà Petrarca e di Padova. Sono brani di Andrea Zanzotto, Ugo Foscolo, Gabriele d’Annunzio, Petrarca e degli stranieri, George Byron, Viktor Widmann e Margareth Symonds, che sono quindi in lingua originale in omaggio alla presenza di tanti turisti stranieri. È doveroso quindi che ci impegniamo per creare quello che spero diventi un appuntamento fisso e che possa diventare un momento di confronto per tutti coloro che amano, studiano il poeta ma soprattutto per chi invece non lo ama perché forse non lo conosce. Dal punto di vista turistico poi, le visite al borgo non possono prescindere dalla sua figura, regalando agli ospiti l’emozione di camminare sulle strade in cui sono passati personaggi del calibro degli autori a cui sono dedicate le carte. Mi ha colpito una frase di Vittorio Alfieri dopo la sua visita ai luoghi euganei del poeta e dice che qui “un giorno intero vi consacrai al pianto e alle rime”. Si commuovevano sul serio e spero che con questi eventi si creino delle motivazioni nelle persone per tornare a leggere Petrarca, ma soprattutto a considerare con nuova luce, questo borgo che il mondo ci invidia”

VIRGOLETTATO COMUNE DI ARQUA’

Sara Bonello Assessore al Turismo, Cultura e Commercio del Comune di Arquà Petrarca

“Con Oggi, finalmente si concretizza un’iniziativa culturale che da tempo l’Amministrazione Comunale ha cercato di realizzare, un’iniziativa frutto della collaborazione e della condivisione tra l’associazione Pro Loco di Arquà Petrarca, il Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei, e il Comune di Padova al fine di omaggiare e celebrare il sommo “concittadino” Francesco Petrarca, che nel nostro Borgo ha trovato tranquillità, serenità, pace dell’anima e ispirazione.

A nome mio e di tutt’Amministrazione ci auguriamo che questa prima edizione trovi continuità negli anni futuri, attraverso ulteriori sinergie, diventando un sorta di vero incontro con Petrarca, dedito a conoscitori e studiosi e non della sua Opera letteraria.”

VIRGOLETTATO COMUNE DI PADOVA

Diverse sono le collaborazioni per garantire un’offerta variegata adatto ad ogni tipo di pubblico

Sabato 17 luglio ore 18 aprono le danze gli attori Carlo Bertinelli e Alessandra Brocadello di TeatroOrtaet che propongono le storie dell’anima del Petrarca nelle loro performance “Le visioni del Petrarca. Storia di un’anima” nella splendida location dell’Oratorio della Ss.ma Trinità, via Castello 3 (evento gratuito, prenotazione obbligatoria, info@teatroraet.it cellulare 393 9909412)

A seguire ore 20.45 in piazza Petrarca, vicino alla tomba del Poeta, sarà la volta della presentazione del libro “Il frate, il conte e l'antropologo. Tre personaggi in cerca di Francesco Petrarca in Arquà”, Cierre edizioni con l'autore Prof. Claudio Povolo. Introduce il Presidente Pro Loco di Arquà Petrarca, Arrigo Zorzi con i saluti del sindaco di Arquà Petrarca, Luca Callegaro mentre dialoga con l’autore, Claudia Baldin, presidente del Parco Letterario® Francesco Petrarca e dei Colli Euganei.

(Evento gratuito fino ad esaurimento posti).

Domenica mattina gli amanti della musica avranno ben due possibilità di ascoltare un concerto: ore 10.30 durante la messa presso la Parrocchiale di Santa Maria Assunta, piazza Francesco Petrarca verrà eseguita Missa “Ave maris stella” di Josquin Desprez (sec. XV-XVI) a cura del coro di Stagione Armonica diretta da Sergio Balestracci mentre ore 17.30 presso l’Oratorio Ss.ma Trinità, via Castello 3 ci sarà un concerto di madrigali, canzoni e sonate a cura di Sergio Balestracci. Al termine sarà offerto un brindisi grazie al contributo di Consorzio dei Vini dei Colli Euganei nell’ambito nella manifestazione “Serprino weekend” (evento gratuito a prenotazione obbligatoria a proloco@arquapetrarca.com

Non può mancare una passeggiata alla scoperta di palazzi e dimore, scorci caratteristici e luoghi amati dal poeta per arrivare al borgo superiore presso la sua casa, grazie alle guide del Parco letterario Francesco Petrarca (visita guidata gratuita a prenotazione obbligatoria parcopetrarca@gmail.com. La visita termina alla casa del Petrarca, biglietto non incluso euro 5 a persona, euro 3 ridotto se più di 10 persone).

Programma dettagliato

Sabato 17 luglio 2021

ore 18. Oratorio della Ss.ma Trinità, via Castello 3: visite animate.

“Le visioni del Petrarca. Storia di un’anima”

Visita animata® TeatrOrtaet con gli attori Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli.

Evento gratuito a prenotazione obbligatoria.

ore 20.45, piazza Francesco Petrarca, presso la tomba del poeta: presentazione libro.

Presentazione del libro” Il frate, il conte e l'antropologo. Tre personaggi in cerca di Francesco Petrarca in Arquà”, Cierre edizioni con l'autore Prof. Claudio Povolo.

Introduce il Presidente Pro Loco di Arquà Petrarca, Arrigo Zorzi

Saluti del sindaco di Arquà Petrarca, Luca Callegaro.

Dialoga con l’autore, Claudia Baldin, presidente del Parco Letterario® Francesco Petrarca e dei Colli Euganei.

Evento gratuito

Saranno disponibili posti a sedere fino ad esaurimento, opportunamente posizionati per garantire il rispetto delle norme anti-covid; posti in piedi sono garantiti sempre nel rispetto delle normative vigenti.

Per altre info proloco@arquapetrarca.com

Domenica 18 luglio 2021

Ore 10.30 Parrocchiale Santa Maria Assunta, piazza Francesco Petrarca: coro

Durante la Santa Messa verrà eseguita Missa “Ave maris stella” di Josquin Desprez (sec. XV-XVI) a cura del coro di Stagione Armonica diretta da Sergio Balestracci.

Ore 10.30 Borgo del Poeta Francesco Petrarca: visita guidata

Visita guidata al borgo in cui il poeta ha deciso di passare gli ultimi anni della sua vita.

Passeggiata alla scoperta di palazzi e dimore, scorci caratteristici e luoghi amati dal poeta per arrivare al borgo superiore presso la sua casa.

Visita guidata gratuita a prenotazione obbligatoria.

La visita termina alla casa del Petrarca, biglietto non incluso euro 5 a persona, euro 3 ridotto se più di 10 persone).

parcopetrarca@gmail.com

ore 17.30 Oratorio Ss.ma Trinità, via Castello 3: concerto

Concerto di madrigali, canzoni e sonate a cura di Sergio Balestracci.

Al termine sarà offerto un brindisi grazie al contributo di Consorzio dei Vini dei Colli Euganei nell’ambito nella manifestazione “Serprino week end”.

Evento gratuito a prenotazione obbligatoria.

