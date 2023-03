Omaggio a Max Reger nel centenario della nascita

Gli Amici della Musica di Padova, in collaborazione con l’Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Padova celebrano i centocinquanta anni dalla nascita di Max Reger, uno dei grandi compositori dell’inizio del 20° secolo, con un doppio evento.

Giovedì 16 marzo

Giovedì 16 marzo, alle ore 17 presso l’Istituto di Cultura Italo-Tedesco verrà proiettato il film Max Reger - Musica come ossessione. Il film, raccontando il soggiorno di cura che Reger passò nella città termale di Merano nel 1914, descrive con grande sensibilità l’anima tormentata e il “viaggio musicale” del compositore. Ai suoi tempi Max Reger era famoso quanto Richard Strauss, ma successivamente, forse a causa della sua personalità complessa, o perché aveva cercato una strada musicale del tutto personale, la sua importanza è stata dimenticata.

Domenica 19 marzo

Domenica 19 marzo, nel giorno esatto della nascita di Reger, avrà invece luogo il concerto d’organo, presso il Duomo dei Militari. Max Reger, oltre che compositore, fu anche organista e scrisse molto proprio per questo strumento. L’organista Simone Vebber eseguirà una delle composizioni più note di Reger, la Fantasia e Fuga su BACH op. 46, insieme alla Sonata n. 2 op. 60. Completano il programma Trois Impressions op. 72 di Sigfrid Karg-Elert, la Legend n. 2 "Saint François de Paule marchant sur les flots", di Franz Listz ma con l’arrangiamento di Max Reger, e la Fuga in la bemolle minore WoO 8 di Johannes Brahms. Il programma metterà in luce la profondità del rapporto di Reger con la composizione contrappuntistica e, quindi per eccellenza con la fuga, che egli amava particolarmente, e che lui stesso descrisse con queste parole: "gli altri scrivono fughe, io ci vivo dentro". Simone Vebber, dopo il diploma in Organo e Composizione Organistica e Pianoforte, conseguito con il massimo dei voti e lode presso il Conservatorio di Trento, ha approfondito la sua formazione (diploma presso l’Accademia di Musica Antica di Milano, Diploma de Concert presso la Schola Cantorum di Parigi, la Medaglia d’Oro in Improvvisazione presso il CNR di Saint Maur,Parigi). Ha ottenuto riconoscimenti importanti, tra i quali il Primo Premio Assoluto presso il Concorso “Bach” di Saint-Pierre- lès-Nemours (Francia, 2005) e Miglior giovane organista per il progetto Nuove Carriere (CIDIM, Roma 2008). Svolge un’intensa attività concertistica ed è presente nei più importanti festival organistici internazionali. Il suo repertorio spazia dalla musica antica fino ai compositori contemporanei.

In breve

Omaggio a Max Reger nel centenario della nascita

(19 marzo 1873 - 11 maggio 1916)

Giovedì 16 marzo 2023, ore 17

Istituto di Cultura Italo-Tedesco, Via dei Borromeo 16, Padova

Proiezione del film "Max Reger: Ossessione Musica" (Miramonte film, 2002) di Andreas Pichler ed Ewald Kontschieder, regia di Andreas Pichler.

versione originale con sottotitoli

Domenica 19 marzo 2023, ore 17

Duomo dei Militari S. Prosdocimo, Via San Prosdocimo 82, Padova

Concerto d'organo con Simone Vebber

musiche di Max Reger, Sigfrid Karg-Elert, Franz Liszt, Johannes Brahms

Film e concerto a ingresso libero nel limite dei posti disponibili.

