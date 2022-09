Rassegna d'arte “All’ombra del Gattamelata” tra le strade della Cittadella francescana

Dopo la pausa estiva riprendono gli appuntamenti dell’autunno della fortunata la Rassegna d’arte “All’ombra del Gattamelata” che oramai da anni porta al pubblico, nelle strade della Cittadella francescana Via Cesarotti e Piazza del Santo,­ l’arte contemporanea rappresentata dalle opere di pittura, scultura e fotografia. Una manifestazione che negli anni si è saputa costruire un proprio spazio, apprezzato dal pubblico grazie alle affezionate presenze di pittori e artisti che giungono da tutto il Veneto.

Pittori e artisti si ritroveranno ancora una volta sotto i portici di Via Cesarotti, a fianco alla Basilica di Sant’Antonio, domenica 11 settembre dalle ore 9 alle ore 18 circa: quadri a olio e ad acquerello; soggetti cari alla città di Padova o anche visioni astratte e nature morte andranno a dare vita alla consueta Galleria all’aperto, anzi, sotto il portico, per animare una delle piazze più care a turisti e cittadini.

«Non sono tempi semplici – commenta la Presidente della Associazione Gattamelata Bruna Gallo – ma ce la mettiamo tutta per offrire un momento culturale e di intrattenimento animando così le nostre strade. I pittori e gli artisti che oramai ci seguono da molti anni hanno fatto proprio questo l’appuntamento con la nostra Rassegna ed espongono i loro lavori migliori durante tutto l’anno. Per questo desideriamo davvero ringraziarli per dare anima e vitalità alla nostra Associazione e per contribuire ad allietare la piazza della Basilica che, fortunatamente, è tornata ad animarsi con turisti e pellegrini. Come Associazione – prosegue Bruna Gallo – ci stiamo preparando per il programma invernale che regalerà ai nostri affezionati amici interessanti iniziative di spettacolo e intrattenimento, oltre alla attesissima mostra dei Presepi che certamente non potrà mancare».

L'evento

L’appuntamento di domenica 11 settembre sarà il penultimo del calendario; appuntamento conclusivo della Rassegna d’arte “All’ombra del Gattamelata” si terrà infatti domenica 9 ottobre.

L’Associazione Gattamelata

Dal 1991 l’Associazione Gattamelata, che conta circa 500 soci, si impegna a valorizzare una delle zone più care alla città di Padova, la zona adiacente alla Basilica del Santo. Questo grazie alla organizzazione di iniziative culturali volte al recupero nell’aspetto storico-artistico, urbanistico, ambientale e culturale dei valori e delle tradizioni antiche di questa parte della città caratterizzata appunto dalla presenza del Santuario.

Per informazioni

Segreteria organizzativa

telefono 049 8751867

email associazionegattamelata@gmail.com

pagina Facebook