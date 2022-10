Rassegna d'arte “All’ombra del Gattamelata” tra le strade della Cittadella francescana

Orario non disponibile

Dal 09/10/2022 al 09/10/2022

In occasione dell’appuntamento conclusivo per il 2022 della Rassegna d’arte All’ombra del Gattamelata (domenica 9 ottobre) , i portici di Via Cesarotti si animeranno con le opere di una mostra davvero particolare: «Collezione dei 30x30 di artisti italiani» organizzata grazie alla preziosa collaborazione con AdiArte (Boston, Londra, Padova) del gallerista Beppe Simonetti fondatore della Italian Contemporary Art Gallery di Boston.

Una attenta selezione di un centinaio di opere di piccolo formato, 30 centimetri x 30 centimetri appunto, di 52 artisti operata su proposta del gallerista Beppe Simonetti curatore della rassegna che ha invitato gli artisti italiani, affordable ed emergenti, ed ha scelto le opere in base a tre criteri: la storia artistica dell’autore; l’innovazione e creatività nei temi e nelle tecniche; la qualità artistica e narrativa.

Tutte le opere hanno in comune la dimensione, cm 30x30, ed esibiscono stili e tecniche diverse: dal figurativo all’informale; dal simbolico al concettuale; dal neo-espressionismo alla new-popart. Sono presenti anche fotografie tradizionali, elaborazioni al computer, grafiche. Nonché contenuti i più vari, dalla attualità ai richiami classici, da temi naturalistici a narrazioni fantasy. L’invito agli artisti italiani è stato di creare piccole opere 30x30 cm per essere esposte a Padova e poi inviate a Boston e Londra.

«L’invito ha avuto decine di adesioni – commenta Beppe Simonetti – forse anche perché richiedevo solo il limite della dimensione molto contenuta. Sono arrivate tantissime proposte e alla fine ho potuto accettare solo poco più della metà delle candidature. Nell’appuntamento conclusivo della rassegna padovana “All’ombra del Gattamelata” esporremo quindi 52 artisti con in totale 104 opere, dai soggetti più vari tra dipinti figurativi, astratti, concettuali, realizzati con narrazioni e contenuti tra i più diversi: figure umane, vedute naturalistiche, stimoli concettuali e simbolici; ed ancora opere elaborate con tecniche grafiche e fotografiche. Tutte di indiscusso interesse, in grado di suscitare momenti di evasione dalle difficoltà quotidiane, perché, come mi piace spesso ripetere, l’arte fa bene alla mente, al cuore e all’anima».

L’Associazione Gattamelata

Dal 1991 l’Associazione Gattamelata, che conta circa 500 soci, si impegna a valorizzare una delle zone più care alla città di Padova, la zona adiacente alla Basilica del Santo. Questo grazie alla organizzazione di iniziative culturali volte al recupero nell’aspetto storico-artistico, urbanistico, ambientale e culturale dei valori e delle tradizioni antiche di questa parte della città caratterizzata appunto dalla presenza del Santuario.

