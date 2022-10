On the moon in concerto al Grindhouse Club

Venerdì 11 novembre 2022 tornano sul palco del Grind le migliori sonorità Wave ed Elettroniche tutte da sognare e da ballare! Vi aspettiamo per il live degli On The Moon (facebook.com/onthemoonland), ottimo gruppo che ha saputo crearsi una solida reputazione e seguito nell'ambito della wave e elettronica indipendente, che in quest'occasione presenterà il nuovo album

"siete tutti delle belle persone" in uscita il 18 novembre su tutti i digital stores.

Ricordiamo che all'interno del locale sarà possibile acquistare il merch della band.

Entry: 5 euro

TESSERA AICS

Il Grind House è uno spazio sicuro, pertanto se qualcunX dovesse avere dei comportamenti inappropriati o abusanti vieni a comunicarcelo in ingresso.