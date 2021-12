Bad Blood - On The Moon Live + New Wave / Goth Dj Set al Grind House Club

Sabato 8 gennaio 2022

ore 23:

Bad Blood - On The Moon Live

+ New Wave / Goth Dj Set

Inizia il nuovo anno e per accoglierlo degnamente, nonostante le difficoltà, apriamo con un Bad Blood, il nostro format dedicato alle sonorità wave, electro ed indipendenti, con una gagliarda band veneta che ci ha sostenuto lungo l'estate, gli On The Moon! (https://www.facebook.com/onthemoonland)! Il gruppo è attivo dal 2018 e nonostante la giovane età si è già costruita un nome ed un seguito nell'ambiente Alternative / Wave ed indipendente.

A seguire, DJ set new wave / goth tutto da ballare!

Apertura porte: ore 23

Inizio live: ore 00

DJ Set a seguire

In console:

- Daniele Moro [warmup, 80smania]

- Pherdi [Dance of Youth]

Il Veneto sarà in zona gialla pertanto la mascherina è obbligatoria all'aperto e al chiuso: porta la tua mascherina, comportati in maniera militante e sicura per te e gli altri.

ingresso:

you need tessera AICS [5 euro]

- se hai la tessera 7 euro

- se non hai la tessera 5 euro

L’evento si svolgerà all’interno, sarà necessario il Super Green Pass per accedere alla sala concerto / dancefloor.

Il Grind House che ci ospita è uno spazio sicuro dove vige la massima libertà di espressione e comportamento.

Se qualcunx ti molesta o ha comportamenti abusanti, rivolgiti al bar o all'ingresso

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/673015200739862/