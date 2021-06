On The Moon Live @ Grindhouse

Ingresso 5 euro. You need tessera AICS. La prenotazione è obbligatoria e si fa SOLO tramite sito

Sabato 19 giugno, a Grind House Club, torna l'Electro Rock più sperimentale, in compagnia di una band veneta che nonostante la giovane età (attivi dal 2018) già si è fatta un nome nell'ambiente Alternative ed indipendente: siamo lieti di presentarvi gli On The Moon! (https://www.facebook.com/onthemoonland)

Apertura porte: 18.30

Fine delle ostilità: 23.30

Come partecipare ai live

- la prenotazione è obbligatoria e si fa SOLO tramite questo link:

https://grindhouse.club/richiesta-di-prenotazione/

Come comportarsi dentro al club:

- i posti sono numerati e sono 25 totali

- se siete congiunti potete sedervi senza il distanziamento

- all'interno del club la mascherina è OBBLIGATORIA

- all'ingresso vi verrà misurata la temperatura e verranno tenuti vostri contatti in un apposito registro

- le mascherine utilizzabili sono quella chirurgica e quella FFP2

Non sono ammesse le mascherine in tessuto!

Come comportarsi fuori al club:

All'esterno del club vale la regola del rispetto consapevole e militante che vuol dire che bisogna comportarsi in maniera corretta mantenendo le distanze per tutelare sè stessi ma soprattutto gli altri.

Potete pertanto consumare la birretta e fumare con coscienza.

Ingresso 5 euro

You need tessera AICS

