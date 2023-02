"Tra le onde e sotto i pini due voci cantano", performance musico-teatrale al Circolo della lirica

Durante il Carnevale si gioca ad avere un'altra maschera, immaginando di ricoprire un ruolo sociale differente e si fa dunque ‘teatro’. In inglese il verbo ‘recitare-suonare' (to play) e il verbo 'giocare' coincidono. Il teatro è tutto un gioco di travestimento: si gioca a travestirsi, si gioca ad essere una persona diversa da quella che si è. Nella commedia dell'arte si usano delle maschere con i tratti caratteristici del personaggio a cui si riferiscono; in Inghilterra, nel periodo del teatro elisabettiano, tutti i personaggi femminili erano interpretati da attori uomini 'en travesti'.

Nel repertorio operistico dell'800, all'opposto, saranno le donne di voce grave ad impersonare ruoli maschili. Dall’incontro di due eccellenti e armoniose voci di soprano e di mezzosoprano nasce, in tempo di Carnevale tra coriandoli e stelle filanti, il Circolo della Lirica mette in scena "Tra le onde e sotto i pini due voci cantano" l’originale spettacolo musicale in cui il duetto la fa da padrone e per divertire e divertirsi. Gli artisti vestiranno i panni della regina, del guerriero, della zingara, dell’adolescente e della contessa, in un caleidoscopio di ruoli, che mescolano le carte dell’incantatore gioco del teatro. Ci faranno sognare con le ammalianti note della musica di W. A. Mozart, G. Rossini, C. Gounod, G. Charpentier, J. Offenbach.