OneRepublic live a Padova alla Kioene arena

Il mese di maggio si apre all’insegna della grande musica internazionale con gli One Republic, in concerto martedì 3 maggio. La band capitanata da Ryan Tedder farà tappa a Padova per portare finalmente dal vivo il suo quinto album in studio, Human, che è uscito lo scorso anno ed ha portato ad oltre 5 miliardi gli stream della musica degli One Republic su Spotify, confermandone la travolgente popolarità. Kioene Arena, inizio ore 21.30.

Il tour dei OneRepublic, che avrebbe dovuto far tappa in Italia originariamente il 29 ottobre 2020 alla Kioene Arena di Padova (poi 1° novembre 2021) e il 30 ottobre 2020 al Lorenzini District di Milano (poi 31 ottobre 2021) è stato riprogrammato nelle seguenti date:

3 maggio 2022 • Padova, Kioene Arena

4 maggio 2022 • Milano, Carroponte (Nuova Venue)

?I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per i rispettivi nuovi concerti. Per maggiori informazioni sulla validità dei biglietti, vai su livenation.it/show-updates

I biglietti per le date riprogrammate sono disponibili da ora su bit.ly/OneRepublic22

Per ogni biglietto verrà devoluto 1euro ad organizzazioni la cui missione è portare dignità, eguaglianza e pari opportunità alle comunità che ne hanno bisogno tramite PLUS1.org

