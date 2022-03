Open day al Club House Piano Terra a Padova

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/250194057232142

"Venite a trovarci venerdì 18 marzo alla #ClubHouse #PianoTerra di Padova. Ci sarà un Open Day aperto a chiunque e siamo aperti fino alle ore 18.30 circa.

Vi aspettiamo in Via Callegari 11, Padova."

Cos’è la Club House Piano Terra

È un luogo dedicato a chi soffre di un disagio psico-sociale, dove poter trascorrere delle ore in compagnia con gli altri membri del club, con varie attività libere, socializzando e pranzando insieme.

Aperto dal mattino al tardo pomeriggio, dal lunedì al sabato.

Dove si trova?

La Club House Piano Terra si trova in via Cardinal Callegari 11: siamo in zona Arcella a pochi passi dalla fermata del tram S. Carlo e davanti alla fermata degli autobus 15 e 24.

Dove trovare informazioni

