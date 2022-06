“Open day” e concerti in città: la “Festa della musica” del “Pollini”

In occasione della Festa Europea della Musica, iniziativa nata 40 anni fa in Francia il giorno del solstizio d’estate e oggi ricorrenza internazionale che incentiva la pratica musicale e la condivisione, torna a risuonare il motto “Fai un passo verso la musica, fai due passi in Conservatorio” che lancia un nuovo Open Day del “Pollini”, in vista dell’apertura delle Ammissioni.

L’appuntamento, programmato per martedì 21 giugno 2022, all’Auditorium annesso all’Istituto padovano (con ingresso da via Carlo Cassan 17), sarà articolato lungo l’arco di tutta la giornata: la prima parte, dalle ore 9 alle 15, verrà incentrata sui Corsi Accademici, quindi con un occhio di riguardo a chi vuole fare della musica una professione, con presentazioni e performance a cura dei dipartimenti di Musica Elettronica, Fiati, Canto e Teatro, Archi, Tastiere e Percussioni, Didattica della Musica.

In parallelo, alle 10 e alle 11, si terranno le lezioni aperte di Clavicembalo e Oboe, mentre nell’Atrio del Conservatorio, dalle 10 alle 13, saranno presenti desk informativi (Ufficio Didattica, Tutor, Consulta, Erasmus, Ufficio Inclusione e Convegno, Dipartimento di Teoria, Analisi e Composizione).

Alle 11.30 in modalità online sulla pagina Facebook del Conservatorio ci sarà inoltre la presentazione del Biennio in “Teorie e Tecniche in Musicoterapia”, nuovo corso in attivazione al “Pollini” (info bienni@conservatoriopollini.it ).

Alle 14 il laboratorio “Mozart Kindespiel” sulle musiche più famose di Mozart riarrangiate per i bambini della scuola dell’infanzia. A conclusione della prima parte di giornata verranno offerti ai partecipanti dei gadget targati “Pollini”, a ricordo dell’esperienza.

La musica proseguirà quindi in Auditorium nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.30, con diverse formazioni strumentali: quartetto d’archi, duo violino e pianoforte, quartetto con pianoforte, quartettino “kids”, giovani pianisti, duo flauto e pianoforte, pianoforte solo, ensemble di percussioni. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Ma non è finita.

Nello spirito della “Festa della Musica”, ossia di creare in ogni città un palcoscenico estemporaneo diffuso con esibizioni di giovani musicisti, il “Pollini” esce all’aria aperta: lungo il Liston, nell’area pedonale di fronte a Palazzo Moroni, dalle ore 17.30, si ascolteranno una piccola banda di fiati, un duo violino e pianoforte, due pianisti, un violinista, un quartetto d’archi e l’ensemble Musiche dal Mondo, mentre nella piazzetta di via Eremitani, all’angolo con la libreria “Altre voci”, sempre dalle 17.30, un quartetto d’archi, un duo violino e arpa e arpa e percussioni.

Per informazioni

openday@conservatoriopollini. it

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Sede Centrale: Via Eremitani, 18

35121 Padova - Tel 049/8750648 - Fax 049/661174

Succursale: Via Bertacchi, 15

35127 Padova - Tel-Fax 049/754419

https://www.conservatoriopollini.it/

https://www.facebook.com/Conservatorio.Pollini.Padova