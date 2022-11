Open Day & Demo Workshop nella nuova sede di Mondi Futuri



Saranno presentati i Workshop per



Videomaking

-Tecnologie e strumenti

-Post produzione

-Color correction

-Realizzare un film

-Effetti speciali in CGI

-Scenografie



Cosplay

-Produzione Costumi

-Prop Making

-Makeup

-Foto Shooting



Saranno presenti:

Eva MN Di Martino - Pure Black Love

Sonia Pinciaroli - Lilit Cosplay

Stefano Bolognini - 4th Wall

Elia Rosa - Elia Rosa Film

Gianluca Rossi - Mondi Futuri



La sede di Mondi Futuri si propone come un luogo d’incontro tra videomaker, fotografi, prop maker, cosplayer, attori e appassionati del cinema in generale. Un luogo fisico con ampi spazi attrezzati per registrazioni video, shooting fotografici, una sala conferenze e delle aule per workshop.