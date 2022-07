Open day: appuntamento estivo per visitare Diemme

necessaria iscrizione, max 20 persone per turno

Prezzo necessaria iscrizione, max 20 persone per turno

Lunedì 11 luglio Caffè Diemme, che dal 1927 crea miscele di alto profilo impegnandosi a diffondere la cultura del caffè di qualità, torna a incontrare in presenza appassionati e curiosi di questo settore, aprendo le porte della sede di Albignasego, in via Battaglia 69 (Pd).

L’open day gratuito - a cui è possibile partecipare previa prenotazione obbligatoria tramite circuito Eventbrite - è in programma in due turni (mattina 10-12, pomeriggio 15-17), per un numero massimo di 20 persone a turno, e comprende la visita guidata al reparto produzione Diemme e alla Diemme Academy, uno spazio formativo e di ricerca all’avanguardia.

A seguire è prevista una masterclass con i docenti dell’Academy per illustrare ai presenti le seguenti tematiche:

Il caffè: nascita e origini

Le due specie principali

Come influisce la tostatura in tazzina

L'espresso e il cappuccino perfetto

Le estrazioni alternative all'espresso: moka e caffè filtro

Come realizzare un coffee drink

Le due visite si concluderanno con la degustazione di prodotti realizzati durante la masterclass e con la consegna, ai partecipanti, di un omaggio.

Gli spazi ampi, luminosi, contemporanei dell’azienda Diemme tornano, così, ad essere ripopolati da coloro che amano il caffè in tutte le sue forme e in tutti i suoi sapori. Un’interessante opportunità per scoprire, con il coinvolgimento dei cinque sensi, i segreti di un mondo tanto affascinante quanto complesso, fatto di conoscenza del prodotto, accurata selezione dei chicchi, di specifiche curve di tostatura, di miscele sperimentate e perfezionate, di tecniche di estrazioni e tanto altro.

L’Open day in sintesi e link di prenotazione:

Lunedì 11 luglio 2022

Max 20 persone per turno.

Diemme Industria Caffè Torrefatti S.p.A.

Via Battaglia, 69 - 35020 Albignasego (PD)

t. +39 049 8808041 f. +39 049 8675428

www.caffediemme.com

https://www.facebook.com/CaffeDiemmeOfficial/

https://www.facebook.com/CaffeDiemmeOfficial/posts/

Foto articolo da comunicato stampa