Open day a Esapolis: "Scopriamo se gli animali contano come noi"

Quinto appuntamento della rassegna Appassionati: “Scopriamo se gli animali contano come noi” presso il Museo Esapolis (PD) sabato 26 novembre 2022.

L'evento è dedicato a famiglie con bimbi dai 3 ai 12 anni: avranno la possibilità di interagire con gli esperti di cognizione numerica. I più piccoli potranno partecipare a giochi numerici e capire quanto possa essere facile contare. Grandi e piccini potranno poi scoprire, sotto la guida degli esperti, che anche gli animali sanno “fare di conto”. Il pulcino, per esempio, è un asso in matematica e risolve facilmente somme, sottrazioni e proporzioni. Non ci resta che giocare insieme e scoprire come gli animali contano!

I turni hanno inizio alle ore: 11, 12, 15, 16 e 17.

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria.

Contattare: 049 8910189 o segreteria@micromegamondo.com

Con:

Dott.ssa Rosa Rugani - Dipartimento di Psicologia Generale - Università di Padova

Tsighie Venturini - DPSS Dipartimento Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione Unipd

Prof. Lucia Regolin - Dipartimento di Psicologia Generale - Università di Padova

In collaborazione con:

Dott. Enzo Moretto - Direttore del Museo Esapolis della Provincia di Padova

L’iniziativa si realizza nell’ambito della rassegna #APPASSIONATI del Dipartimento di Psicologia Generale - Università di Padova, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Padova, della Ente Provincia di Padova e del Comune di Padova.