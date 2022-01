Open day all'associazione culturale Fantalica

Prezzo non disponibile

Il 29 gennaio a partire dalle 14 alla sede padovana dell’associazione culturale Fantalica APS, si svolgera? una giornata speciale dedicata all’arte e al teatro. Il tradizionale Open day ospitera? per questa stagione una nutrita serie di laboratori, eventi e spettacoli. Tra questi lo spettacolo teatrale Le stagioni di venere della compagnia I soliti insoliti attraverso il quale si intende dare risalto ad ogni lato che una donna puo? esibire ed esprimere o decidere di celare nel suo universo, apparentemente impenetrabile; lati che spesso lei stessa cela attraverso quei molteplici e svariati sentimenti che diventano stagioni lungo lo scorrere della sua vita.

L’idea di costruire uno spettacolo attorno a questo tema e? nata nel momento esatto in cui e? nato questo gruppo di attori. Un gruppo formato quasi unicamente da donne, ognuna con le proprie particolarita?, non solo nella vita, ma anche sul palco. Ecco perche? e? stato scelto di trasformare in teatro ogni sfaccettatura che puo? rendere una donna tale e le varie scene sono legate tra loro da un filo conduttore, impersonificato dall’unico attore uomo del gruppo.

Durante lo spettacolo si intrecceranno, con drammaticita? ed ironia, frammenti di vita personali scritti ed interpretati dagli attori stessi in riferimento alla donna, poesie e monologhi di autori celebri dedicati alla donna stessa. Inserite all’interno dello spettacolo ci saranno anche delle scene clownesche con degli sketch comici attuali, in relazione al momento storico che stiamo vivendo.

Regia: Riccardo Michelutti

I Soliti Insoliti e? una compagnia teatrale composta dagli attori e le attrici, soci dell’associazione Fantalica: Debora Michieletto, Lisa Scattolin, Marta Stentella, Michela Tonetto, Sara Tramarin, Stefano De Dionigi con la partecipazione di Silvia Moroni e del regista Riccardo Michelutti.

Sabato 29 gennaio, alle ore 19 sara? l’occasione giusta per assistere allo spettacolo teatrale di una nuova compagnia emergente nel territorio Padovano, presso la sala teatro dell’Associazione Culturale Fantalica APS (via Giovanni Gradenigo 10, PD).

La partecipazione all’evento e? libera, con obbligo di prenotazione.

Le attivita? sono possibili solo in quanto rispetteranno le attuali normative di contenimento del virus COVID-19. La partecipazione sara? possibile con:

– Presentazione del Green Pass Valido.

– Compilazione di un modulo detto “patto di corresponsabilita?” con il quale l’ospite si impegna a rispettare le norme vigenti.

Per chi fosse interessato alla partecipazione allo spettacolo e agli eventi previsti per l’OPEN DAY di Fantalica e? possibile accedere al link prenotazioni e info: https://www.fantalica.com/open-day-fantalica/

Associazione culturale Fantalica APS. Sede: via Giovanni Gradenigo 10, 35131 Padova; tel. 0492104096; cell. 3483502269; www.fantalica.com; e.mail: fantalica@fantalica.com

