Open day in Gustoteca: cicchetti e calice di benvenuto offerti! 10% di sconto su colazione, pranzo e cena!

Informazioni sull'evento da Eventbrite.it

Sabato 26 giugno a Padova, in via Venezia 106, appuntamento imperdibile con l'open day gratuito in Gustoteca.

Open day in quanto non sarà in effetti un’inaugurazione, ma dalle 7.30 alle 23.30 si apriranno le porte per far conoscere il NUOVO locale; «Ti offriremo dei cicchetti utilizzando direttamente i prodotti del nostro menu e del nostro shop, abbinati ad un calice di Prosecco o di analcolico.

Potrai scoprire l’area bar e caffetteria, il ristorante, l’area shop, l’area business break e la nostra area dedicata ai bambini. Chi vuole, potrà concludere la sua esperienza fermandosi a pranzo o a cena, oppure acquistando alcune delle bontà enogastronomiche dal nostro shop: per quest’occasione riserveremo a tutti i nostri ospiti il 10% di sconto su tutti i servizi e prodotti!

Gradita prenotazione per regolamentare gli ingressi, contingentati e vincolati al numero massimo consentito dalle normative Covid-19».

Come prenotarsi

La prenotazione del biglietto è completamente gratuita.

Se hai già deciso di fermarti a mangiare a pranzo o a cena, ti consigliamo di farcelo sapere! Come fare? Scegli tu:

Chiamaci o manda un whatsapp al: +39 331 403 9616

invia una mail a: prenota.padova@gustoteca.it

compila il form dal nostro sito www.gustoteca.it

Gustoteca: buono, senza pensieri.

Info web

Foto articolo da evento Eventbrite.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...