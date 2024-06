Open Day - Scuola aperta al "Marconi" di Padova

Sabato 29 giugno, dalle 10 alle 12, il Corso Serale dell'Istituto Tecnico Industriale "G. Marconi" di Padova si presenta nuovamente. Dopo il successo dei precedenti "Open Day!", altre due ore per conoscere una delle realtà storiche del nostro territorio per dare l'opportunità di completare i propri studi con il conseguimento di un Diploma di Scuola Superiore. Hai finito un corso triennale all'Enaip o presso qualsiasi altro Centro di Formazione Professionale? Hai interrotto gli studi senza aver raggiunto il diploma? Vuoi semplicemente riqualificarti nel tuo ambito lavorativo?

L'Istituto Marconi ti dà la possibilità di conseguire il Diploma in Elettrotecnica-Elettronica o Meccanica-Meccatronica. Vieni a conoscerci anche solo per informarti. Per maggiori informazioni telefonare, in orario mattutino, al numero indicato nel volantino.