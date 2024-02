Open day Sonic Energy Padova

Il team di VibraSonic è entusiasta di invitarti allo straordinario evento, Open day Sonic Energy, domenica 25/02 dalle ore 15:00 alle 21:00 presso lo Showroom Vibrasonic ad Albignasego in via Roma 44/C. Un'esperienza unica dedicata alla scoperta dei potenti strumenti vibrazionali per la meditazione, lo yoga e la musicoterapia di Sonic Energy.

Scopri tutti gli strumenti vibrazionali Sonic Energy 2024 e impara come possono arricchire la tua pratica di meditazione, yoga e terapia musicale.

Sperimenta dal vivo gli strumenti di Sonic Energy, immergendoti in un mondo di suoni avvolgenti ed energie positive.

Partecipa a workshop pratici condotti dal nostro team, sperimenta come suonare e integra questi strumenti nella tua vita quotidiana.

Partecipazione gratuita! Per partecipare, riserva il tuo posto agli eventi che ti interessano tramite il link: https://eventi.vibrasonic.it/categoria/open-day-sonic-energy. Immergiti in un'atmosfera di positività, scoprendo il potere dei suoni vibranti degli strumenti Sonic Energy.