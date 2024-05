Open Day alle Terme, un viaggio affascinante fra salute e benessere

Indirizzo non disponibile

Un’occasione per conoscere da vicino alcuni fra gli hotel del territorio, un viaggio affascinante fra salute e benessere alla scoperta dei segreti del termalismo. Venerdì 17 maggio a partire dalle 17.30 è in programma il primo Open Day delle Terme (link per iscriversi: www.form.jotform.com), promosso da Federalberghi Terme Abano Montegrotto.

Un appuntamento aperto a tutti (previa registrazione online, fino a esaurimento dei posti disponibili). Tre le strutture coinvolte in questa prima edizione, tre realtà d’eccellenza del territorio che hanno scelto di aprire le loro porte: il Terme Preistoriche Resort and spa, l’hotel Terme Neroniane spa Resort di Montegrotto Terme e il Tritone Luxury Hotel thermae & spa di Abano Terme.

Un’occasione unica per visitare le splendide piscine e le spa – aree di recente rinnovate – con la guida degli imprenditori alberghieri, per scoprire la loro storia, il “dietro le quinte” dell’attività degli albergatori, i benefici delle cure termali e l’unicità del territorio.

Un’iniziativa fortemente voluta dagli albergatori, per far conoscere la loro proposta ai cittadini del territorio e non solo.

Ai partecipanti verrà offerto un aperitivo al termine del tour della struttura.

Si specifica che l’ingresso gratuito non prevede la possibilità di utilizzare le piscine o i servizi della spa.