In occasione della "Giornata Regionale dei Colli Veneti 2024" la Compagnia Arcieri Titulum di Teolo organizza un open day per far provare il tiro con l'arco. Evento aperto a tutti a partire dai 10 anni. A Treponti di Teolo, via Pastorie...segui le frecce. Info: compagnia06arti@gmail.com.