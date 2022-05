Opera al cinema, “Andrea Chénier" al Piccolo Teatro

Domani, martedì 3 maggio, alle ore 19, il Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) propone l’ultimo appuntamento della stagione di “Opera al cinema” e per chiudere alla grande proietterà sul grande schermo l’“Andrea Chénier” di Umberto Giordano, in differita dalla Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera, così come realizzata nel 2017, e per per la prima volta, nel massimo teatro Bavarese.

Una produzione tanto avvincente quanto profonda nell’analisi e nei contenuti, che viene definita “memorabile”.

Strepitosi sulla scena, secondo le critiche dell’epoca, Jonas Kaufmann, Anja Harteros, Luca Salsi e tutti gli altri interpreti, sostenuti dalla concertazione smagliante del direttore Omer Meir Wellber e dall’intelligente regia di Philipp Stölzl.

Apertura biglietteria ore 18.15.

Biglietti da euro 8 ad euro 10.

Ingresso con mascherina FFP2 (non è più richiesto il Green Pass).

Non sarebbe possibile sperare nulla di meglio, riguardo la parte musicale, secondo quanto riportato dalla critica dopo tale esecuzione. Jonas Kaufmann (Andrea Chénier) si è, ancora una volta, confermato uno dei più grandi artisti della contemporaneità (non solo limitandoci al mondo della lirica). Il carisma del tenore tedesco è dirompente, almeno quanto le sue straordinarie capacità attoriali. Non è stata da meno la strepitosa Maddalena di Anja Harteros, eccellente per tutta l’opera, che palesa una grandezza assoluta d’artista per naturalezza d’emissione, legato e fraseggio. Accanto ad Andrea Chénier e Maddalena di Coigny, nel ruolo di Gérard, un eccellente Luca Salsi, ottimo attore, interprete partecipe e vocalmente all’altezza dei più grandi interpreti storici del ruolo.

Info e prevendite su https://www.piccolo-padova.it/andrea-chenier/

Foto articolo da comunicato stampa