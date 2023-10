Opera e danza protagonisti dello speciale spettacolo in scena Palazzo Zacco Armeni

Eppure l’inizio fu “per caso, su suggerimento di una coppia di amici dei genitori, che avevano un parente orchestrale appunto alla Scala di Milano. All’inizio non capivo il senso degli esercizi ripetuti, del sacrificio, dell’impegno totale mentale e fisico sino al dito mignolo” come raccontava, riferendosi al giorno in cui, affascinata dalla danza di Margot Fonteyn, aveva visto in una pausa il coreografo avvicinarsi e correggerle la posizione appunto del dito mignolo, raccontava l’étoile della Scala. E da allora una vita a passo di danza, una fama via via più crescente, una grande popolarità sempre viva per un’artista presente al suo tempo, piena di vitalità e spirito. Eugenio Montale le dedicò una poesia, ‘La danzatrice stanca’ e nel 1981, il New York Times la definì la prima ballerina assoluta, sottolineando il suo grande talento e l’importanza internazionale che ormai aveva raggiunto.

È allora ecco uno speciale spettacolo, che fonde Opera lirica e danza, per raccontare la straordinaria vita della grande artista, Carla Fracci, figura cardine della storia della danza, personaggio di riferimento per il Teatro alla Scala e per tutta la cultura italiana. Un emozionante e intenso racconto di talento, ostinazione e lavoro che ha ispirato e tuttora ispira generazioni di giovani, non solo nel mondo del balletto. Un soprano, un flauto, un pianoforte regaleranno intense emozione sulle note di celebri pagine di grandi compositori, da Saint-Saëns a Bellini, da Massenet a Rossini, Gluck e Offenbach. I sublimi passi e le delicate scarpette di giovanissime ma talentuose danzatrici, porteranno agli spettatori l'intramontabile eleganza dei più celebri balletti del maestro Pyotr Tchaikovsky, da Il lago dei Cigni a La bella addormentata senza scordare le sognanti atmosfere de Lo Schiaccianoci.

Interpreti: Sara Fanin soprano - Erika Simoni flauto - Alessia Toffanin pianoforte.

Coreografia di Isabella Campaci, direttrice Scuola Obiettivo Danza.

Ballerine: Arianna Consolaro, Vittoria Conte, Camilla Friso, Arianna Marson, Gaia Nicchio, Vittoria Spinello, Gloria Trolese.

Soggetto e narrazione di Annachiara Vitaliani.

Domenica 22 ottobre, h 17 Palazzo Zacco Armeni Circolo Unificato dell’Esercito - Prato della Valle 82

Abbigliamento formale e prenotazione obbligatoria ai numeri 3356303408 - 3498026146.

Info: www.circolodellalirica.it.