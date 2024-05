"Il Suono e la Parola" con Danilo Rea e "La Grande Opera in Jazz" al Verdi

Si avvia alla conclusione la nona edizione della rassegna “Il Suono e la Parola”, un’iniziativa promossa dal Comune di Padova Assessorato alla Cultura, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, la direzione artistica di Maurizio Camardi e l'organizzazione della Scuola di Musica Gershwin. Main sponsor BPER Banca.

Il 21 maggio, al Teatro Verdi (ore 21:15), Danilo Rea sarà protagonista di "La Grande Opera in Jazz", uno spettacolo interattivo che omaggia i grandi compositori italiani e le stelle del canto che hanno reso famoso il melodramma italiano nel mondo. Un viaggio tra le grandi arie d’Opera come Norma, Turandot, Traviata, L’Elisir d’Amore, Madama Butterfly, La Tosca. Evento in collaborazione con Saint Louis College of Music, Globart e Mercurio Management. Uno spettacolo nel quale le note del pianoforte si uniscono alle immagini delle rappresentazioni storiche e soprattutto alle voci degli interpreti più famosi, che sono state “estratte” dalle registrazioni originali e potranno così duettare con Danilo Rea, pianista di fama internazionale conosciuto per i suoi concerti di piano solo che hanno conquistato le platee di tutto il mondo.

A pochi mesi dal centesimo anniversario dalla nascita di Maria Callas e nell’anno del centenario dalla morte di Giacomo Puccini arriva nei più importanti teatri italiani questo omaggio dello straordinario pianista Danilo Rea ai compositori che hanno reso famoso il melodramma italiano nel mondo e alle stelle del canto che ne hanno interpretato le arie mai dimenticate. I biglietti (platea 25 euro, palco pepiano 25-22 euro, palco I°- II° ordine 20-18 euro, galleria 15 euro) sono in vendita presso Teatro Verdi e online su www.teatrostabileveneto.it

La rassegna si chiude con due sold out. Dopo i bestseller “Lo faccio per me” e “Perfetti o felici”, continua il viaggio di Stefania Andreoli nei sentimenti contemporanei. Sabato 25 maggio (ore 18:00, Auditorium centro culturale Altinate San Gaetano), la nota psicologa, psicoterapeuta e analista, presenterà il suo nuovo libro in collaborazione con Libreria Mondadori. A chiudere la rassegna, domenica 26 maggio (ore 18:30), il concerto "Mistica Fratellanza. Ildegarda e Francesco" proposto da InUnum Ensemble all'Oratorio di San Giorgio, un evento unico in una delle gemme di Padova recentemente inserite nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO. Un concerto che apre le celebrazioni del Giugno Antoniano. Evento in collaborazione con Basilica del Santo, Museo Antoniano e Filosofia di Vita. Un’esecuzione dedicata al canto di Hildegard von Bingen (1098-1179) e ad alcuni brani a tema francescano composti tra il 1200 e il 1400. Protagonista l’InUnum Ensemble impegnato dal 2003 nella ricerca e diffusione della musica di più antica tradizione occidentale e del repertorio sacro europeo dei secoli XII-XV, esibendosi in luoghi di rilievo artistico e pregnanza spirituale.

Dettagli

A pochi mesi dal centesimo anniversario dalla nascita di Maria Callas e nell’anno del centenario dalla morte di Giacomo Puccini arriva nei più importanti teatri italiani La Grande Opera in Jazz, un omaggio dello straordinario pianista Danilo Rea ai compositori che hanno reso famoso il melodramma italiano nel mondo e alle stelle del canto che ne hanno interpretato le arie mai dimenticate.

Uno spettacolo interattivo nel quale le note del pianoforte si uniscono alle immagini delle rappresentazioni storiche e soprattutto alle voci degli interpreti più famosi, che sono state “estratte” dalle registrazioni originali e potranno così duettare con Danilo Rea, pianista di fama internazionale conosciuto per i suoi concerti di piano solo e per le sue improvvisazioni che hanno conquistato le platee di tutto il mondo.

Biglietti

Da 15 euro a 25 euro

Durata

1h 20' senza intervallo

Quando

Martedì 21 maggio 2024 - ore 21.15

Luogo

Via dei Livello 32 - 35139 Padova

Pianoforte Danilo Rea

organizzazione Scuola di Musica Gershwin

in collaborazione con Saint Louis College of Music, Globart e Mercurio Management

fotografia di Seda Ozguven

In breve

La grande opera in jazz

Teatro Verdi

martedì 21 maggio 2024

ore 21.15

Acquista

Info web