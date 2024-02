Stagione di “Opera Lirica al Cinema”, al Piccolo teatro “Lucia di Lammermoor”

Martedì 6 febbraio il Piccolo Teatro di via Asolo (in zona Paltana) inaugura la seconda parte della Stagione di “Opera Lirica al Cinema” che prevede cinque appuntamenti tra febbraio e maggio, in collaborazione con l'Assessorato alla cultura del comune di Padova, per proporre ai melomani padovani opere realizzate nei più prestigiosi teatro nel mondo, proiettandole sullo schermo cinematografico.

Domani alle ore 19.30, in differita dal Gran Teatro del Liceu di Barcellona, vedremo Lucia Di Lammermoor di Gaetano Donizetti per la regia di Damiano Michieletto, con la direzione musicale di Marco Armiliato e l'interpretazione di Elena Mosuc, Juan Diego Flórez, Marco Caria, Simon Orfila”

Lucia di Lammermoor” è un’opera in tre atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvadore Cammarano, tratto da “The bride of Lammermoor” di Walter Scott. E’ forse la più famosa tra le opere drammatiche di Donizetti.

Ingresso 10 euro, ridotti 9 euro.

Apertura biglietteria ore 18.45

Info e prevendite su www.piccolo-padova.it

https://www.piccolo-padova.it/lucia-di-lammermoor/

