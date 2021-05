Appuntamento all'opera: "Belle nuit, ô nuit d'amour" il 6 giugno 2021

Appuntamento all’Opera con il concerto "Belle nuit, ô nuit d'amour", i più bei duetti del repertorio classico e romantico.

Sedurre cantando potrebbe essere il sottotitolo del nuovo appuntamento musicale della stagione estiva del Circolo della lira di Padova, di domenica 6 giugno, ore 18, presso il Teatro dell’Ist. Barbarigo. Va in scena la seduzione, non solo quella amorosa, intesa come, fascino o incanto, ma intesa anche come malia, lusinga, allettamento, burla, adescamento, compiacimento.

Protagonista dunque l’attrazione romantica o complice che permea e intreccia le tante storie dei personaggi dell’Opera e che si palesa nelle romanze, nei duetti tra amanti, amici, nemici, complici, fratelli. Pagine musicali ricche di passione che dipingono incontri e scontri, innamoramenti, giochi, tradimenti, odio, vedetta, complicità e tranelli tali da condurre lo spettatore nel vortice di intense emozioni! Tutto il meglio che l’Opera ha da offrire per allietare piacevolmente un pomeriggio di giugno: dalla struggente Barcarolle di Offenback, alla sensualità della sigaraia Carmen che seduce e abbandona, dal lirismo dei duetti di Lucia di Lammermoor a Norma , ai duetti tratti dai capolavori, Rossini, Mozart e molti altri.

Interpreti: Larissa Alice WISSEL, soprano - Federica CARNEVALE, mezzosoprano - Domenico MENINI, Tenore

M° accompagnatore Chiara CASAROTTO.

Informazioni e contatti

Spettacolo realizzato in collaborazione CSV di Padova e Rovigo.

Domenica 6 giugno alle 18 Teatro Ist Barbarigo, via del Seminario 7 - Pd

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA fino a esaurimento posti ai numeri ai numeri: 335 630 3408 - 349 802 6146 - 348 905 1968 - 347 953 1018.

Contributo responsabile. Web: www.circolodellalirica.it.

