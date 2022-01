"Opere al cinema", sul grande schermo del Piccolo Teatro "Carmen" di Bizet

Torna, dopo la pausa natalizia, la rassegna di Opere al cinema, sul grande schermo del Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana).

Primo appuntamento martedì 18 gennaio alle ore 19, con la Carmen di Bizet, in differita dalla Zurich Opera House, per la regia di Franz Welser-Most e direzione musicale di Matthias Harmann.

Interpreti: Vesselina Kasarova, Jonas Kaufmann, Michele Pertusi, Isabel Rey.

Con questa performance del Festival dell’Opera di Zurigo, la grande Vesselina Kasarova ha fatto il suo tanto atteso debutto in uno dei più grandi ruoli da mezzosoprano del repertorio operistico.

Dal momento in cui apparirà sul palco fino alla fine dell’opera dominerà il palcoscenico con la sua voce incredibilmente ricca di sfumature e il suo affascinante carisma. Questa Carmen è una donna moderna e sicura di sé che sa esattamente cosa vuole.

Ha un partner di pari statura in "Don José" di Jonas Kaufmann, che, nella produzione di Matthias Hartmann, subisce una trasformazione credibile da ragazzo di mamma represso a testa calda appassionata e gelosa.

La produzione zurighese è stata la seconda versione teatrale di Don José di Kaufmann, dopo il suo debutto nel ruolo a Londra, che era stato accolto con standing ovation.

Carmen

opera in 4 atti di Georges Bizet

regia di Franz Welser-Most

Direttore d’orchestra: Matthias Harmann

con Vesselina Kasarova | Jonas Kaufmann | Michele Pertusi | Isabel Rey

Durata complessiva 2 ore 42 minuti (intervalli compresi)

Opera cantata in francese con sottotitoli in italiano

Prezzi dei biglietti

Interi 10 euro

Ridotti (over 65 e studenti max 26 anni) 9 euro

Associati e bimbi (4-12 anni) 8 euro

+ diritti di prev. 1 euro (+ eventuali transazioni online)

Regole da rispettare

?? Ingresso consentito ai possessori di “Green Pass rafforzato”

? È obbligatorio l’uso di mascherine FFP2 (non sono ammesse mascherine chirurgiche o c.d. di comunità) che dovranno essere sempre regolarmente indossate, anche durante la proiezione, dai 6 anni di età in su

?? Salvo a chi abbia acquistato il biglietto in prevendita, il quale ha già lasciato i propri dati, per il tracciamento viene richiesto di compilare una scheda anagrafica (suff. ad una sola persona per nucleo familiare) con nome, cognome e numero di telefono e i dati verranno conservati per 14 giorni

? Non è consentito consumare cibo e bevande in sala

? Modalità di acquisto biglietti ?

È fortemente consigliato l’acquisto online su www.liveticket.it/piccoloteatropadova oppure presso gli esercizi di prevendita dei biglietti dei nostri eventi, per darvi modo di scegliere comodamente e in anticipo il vostro posto preferito, evitando code all’ingresso.

E’ comunque sempre attiva la possibilità di comprare i biglietti direttamente alla Cassa (il giorno stesso di proiezione, da 45 minuti prima dell’evento).

Info web

https://www.piccolo-padova.it/carmen/

Foto articolo da comunicato stampa e da https://www.piccolo-padova.it/carmen/