Opportunità e cambiamento: Sebastiano Zanolli al San Gaetano

Sebastiano Zanolli al San Gaetano per parlare di opportunità e cambiamento. L’appuntamento, promosso dal Sistema di categoria Moda di Confartigianato Imprese Padova, si terrà venerdì 15 luglio, alle ore 18.

Superare le situazioni di crisi, trovare una nuova rotta, puntando sul risveglio dell’intuizione. È questo il tema dell’appuntamento con Sebastiano Zanolli, manager, advisor ed esperto nella gestione dei team durante i cambiamenti, che si terrà venerdì 15 luglio, alle ore 18, al Centro culturale San Gaetano di Padova.

L’iniziativa è organizzata dal Sistema di categoria Moda di Confartigianato Imprese Padova, nell’ambito del progetto Ebav “Moda, nuovi scenari e opportunità”.

“Questo progetto nasce dalla consapevolezza che gli imprenditori artigiani del comparto debbano riattivare l’estro e la progettualità, per uscire da questa difficile fase economica, iniziata con il Covid e proseguita con la crisi dei consumi legati alle dinamiche inflazionistiche attuali – spiega Katia Pizzocaro, Presidente del Sistema di categoria Moda di Confartigianato Imprese Padova-. Il nostro intento è offrire degli strumenti per trovare le giuste risposte ai cambiamenti in atto”.

Sebastiano Zanolli, manager, advisor, speaker

Nato nel 1964 a Bassano del Grappa, dopo la laurea in Economia presso l’Università Ca’ Foscari, ha maturato esperienze significative in ambito commerciale e marketing, ricoprendo posizioni di responsabilità crescente: ha occupato i ruoli di Product Manager, Brand Manager, Responsabile vendite, Direttore Generale e amministratore delegato di brand di abbigliamento in aziende come Diesel, Adidas, 55DSL, OTB.

Oggi la sua attività lavorativa è orientata ad aiutare individui e team a raggiungere gli obiettivi, mantenendo la propria umanità.

Il seminario è gratuito. È richiesta l’iscrizione sul sito

https://www.confartigianatoimpresepadova.it/opportunita-e-cambiamento-incontro-con-sebastiano-zanolli/

