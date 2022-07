Debussy e Beethoven con OPV nelle antiche terme di Montegrotto

intero euro 14, ridotto euro 10. Riduzioni per under 12, over 65 e abbonati 56^ stagione concertistica OPV. In caso di maltempo l’evento verrà recuperato il giorno successivo

La grande musica dell’OPV, Orchestra di Padova e del Veneto, sarà giovedì 21 luglio nell’area archeologica di via Scavi a Montegrotto Terme, secondo appuntamento della rassegna Therme Teatrum. Il concerto «Suono e natura» avrà per protagonista la mezzosoprano Laura Polverelli. Dirigerà l’orchestestra Sara Caneva.

Il programma

In programma quattro canzoni dalla raccolta “Cinq poemes de Baudelaire” di Debussy, arrangiate per soprano e orchestra, e la «Sinfonia n. 6 in fa maggiore», op. 68 «Pastorale», composta da L.V.Beethoven tra il 1806 e l'agosto 1807.

II Stagione Concertistica delle Terme Euganee dell’Orchestra di Padova e del Veneto è sostenuta da ella Fondazione Cariparo, la collaborazione di OGD Terme e Colli Euganei, Federalberghi, e il patrocinio dei comuni ospitanti.

A Montegrotto Terme palco e la platea saranno all’interno dell’ampio complesso termale risalente alla seconda metà del I secolo a.C. Gli spettatori potranno ammirare il sistema di canalizzazione dell’acqua che attraverso l’utilizzo di mulini di sollevamento che fornivano acqua a tre vasche usate per le immersioni e i resti di altre strutture, come un ninfeo, un odeo, un teatro e delle piscine e poi godersi lo spettacolo.

Biglietti

I biglietti possono essere acquistati in prevendita su myarteven.it o vivaticket.com e relativi punti vendita del circuito, oppure presso l’area Archeologica di viale Stazione/via Scavi il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.

Il biglietto di ingresso a ciascuno degli spettacoli darà poi diritto ad usufruire del servizio di vista accompagnata alle aree archeologiche e a un biglietto ridotto per museo del Termalismo di Montegrotto Terme fino al 31 dicembre.

