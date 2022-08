La musica OPV torna con quattro concerti esclusivi all'aperto: tutti gli appuntamenti

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 25/08/2022 al 30/08/2022 Orario non disponibile

Dopo la pausa estiva, riprende la musica dell’Orchestra di Padova e del Veneto con quattro concerti esclusivi in alcuni dei luoghi più suggestivi della provincia di Padova e Treviso, in collaborazione con la Fondazione Cariparo e l’Università degli Studi di Padova.

Giovedì 25 agosto alle ore 21 presso Villa Obizzi di Albignasego il violinista Marco Rogliano sarà solista nella Fantasia op. 131 per violino e orchestra di Schumann, capolavoro di raro ascolto del repertorio romantico, per la direzione di Nicola Guerini. Completerà il programma la Sinfonia Haffner di Mozart, tra le più note del compositore austriaco, e l'Ouverture da concerto La Grotta di Fingal di Mendelssohn.

Elogiato dalle maggiori riviste internazionali come uno dei solisti più particolari e completi, Marco Rogliano è tra violinisti più versatili del panorama musicale. La presenza del direttore Nicola Guerini si inserirà nel solco della tradizione OPV in quanto responsabile del Fondo Peter Maag, storico direttore dell’Orchestra di Padova e del Veneto. Tra le varie collaborazioni del musicista veronese, particolarmente florida risulta quella tra Guerini e la PKF Praga Philarmonia con la quale ha recentemente inciso un disco per l’etichetta Deutsche Grammophon. L’evento vede la collaborazione dell’amministrazione comunale, del Sindaco Filippo Giacinti e dell’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Veneto Roberto Marcato.

Venerdì 26 agosto

Il concerto verrà replicato venerdì 26 agosto al Teatro Magnolia di Abano Terme nell’ambito della Terza Stagione delle Terme Euganee OPV. Biglietti disponibili presso gli uffici IAT di Abano e Montegrotto Terme.

Martedì 30 agosto

La rassegna OPV dedicata al bacino termale euganeo proseguirà martedì 30 agosto alle ore 21.15 nell’Area Archeologica di via Scavi a Montegrotto Terme. L’Orchestra di Padova e del Veneto si unirà al violino di Anna Tifu in Vivaldi Recomposed, moderna rielaborazione del compositore Max Richter delle Quattro stagioni del musicista veneziano. Il programma accoglierà inoltre il Concerto brandeburghese n. 3 di Bach con Daniele Orlando nel ruolo di violino concertatore.

Violinista tra le più brillanti a livello mondiale, Anna Tifu si è imposta all’attenzione internazionale ancora giovanissima con la vittoria del Concorso George Enescu di Bucarest. Dopo essersi esibita con i più importanti musicisti e le orchestre più prestigiose, negli ultimi anni Anna Tifu ha intrapreso una proficua collaborazione con OPV che si manifesta in nuovi concerti e incisioni discografiche di imminente uscita.

Sabato 27 agosto

Il concerto verrà anticipato sabato 27 agosto nel Parco di Villa Bolasco di Castelfranco Veneto in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova. Tra un evento e l’altro, nei suggestivi spazi dell’Oratorio di San Rocco a Padova OPV e la violinista Anna Tifu registreranno Vivaldi Recomposed con la troupe RAI per il palinsesto di RAI 5.

Biglietteria

Biglietti disponibili online sul sito www.opvorchestra.it e la sera stessa dell’evento a partire da un’ora prima dell’inizio del concerto presso il botteghino allestito in loco.

Concerti del 25 e 26 agosto : biglietto intero 15 euro, ridotto 10 euro (abbonati 56° Stagione concertistica OPV, under 18 e over 65).

: biglietto intero 15 euro, ridotto 10 euro (abbonati 56° Stagione concertistica OPV, under 18 e over 65). Concerto del 27 agosto : biglietto unico 5 euro

: biglietto unico 5 euro Concerto del 30 agosto : biglietto intero 14 euro, ridotto 10 euro (abbonati 56° Stagione concertistica OPV, underground 18 e over 65).

Foto da comunicato stampa - OPV con la violinista Anna Tifu