OPV Families&Kids 2024 con "L’apprendista stregone" al Centro Culturale Altinate San Gaetano

Il nuovo cartellone dell’Orchestra di Padova e del Veneto dedicato alle famiglie e a piccoli ascoltatori sarà inaugurato sabato 11 maggio alle ore 17 all’Auditorium del Centro Altinate San Gaetano di Padova con lo spettacolo musicale L’apprendista stregone. Liberamente tratto dall’omonima Ballata di Wolfgang Goethe nel 275° anniversario della nascita dello scrittore tedesco, l’appuntamento rinnova l’omaggio di Walt Disney al compositore Paul Dukas, la cui celebre partitura risuonerà nella nuova versione per Ensemble elaborata dal compositore Iain Farrington.

L’appuntamento si inserisce all’interno della 10^ edizione di Kid Pass Days, il grande evento nazionale dedicato alla scoperta del patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico di tutta Italia, e vedrà protagonisti l’attore Moreno Corà insieme all’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Marc Niemann.

Giunto alla 13^ edizione, il cartellone OPV Families&Kids 2024 sarà scandito fino a dicembre da sei inediti spettacoli musicali appositamente ideati per un pubblico compreso tra i 4 e i 12 anni. Tra le novità di quest’anno, OPV Families&Kids 2024 renderà uno speciale tributo al repertorio musicale francese, oltre a Paul Dukas, L’Histoire de Babar di Francis Poulenc, le cui avventure saranno rievocate dalla voce dell’attrice Licia Maglietta, già nota al grande pubblico per la sua interpretazione nel film cult Pane e tulipani. Non mancherà infine un omaggio a Marco Polo, di cui si ricordano quest’anno i 700 anni dalla morte del celebre viaggiatore veneziano.

OPV Families&Kids è organizzato con il sostegno della Fondazione Cariparo, del Ministero della Cultura, il patrocinio del Comune di Padova e in collaborazione l’Assessorato alla Cultura e alle Politiche educative del Comune di Padova. Per la prima volta nella storia della rassegna, OPV Families&Kids avvia quest’anno due importanti Media Partnership a livello nazionale con RAI Radio Kids e la rete Kid Pass, l’organizzazione che da dieci anni opera a livello nazionale nell’ambito dell’informazione specializzata per il pubblico delle famiglie.

Biglietti

Bambini 5 euro, adulti 8 euro

Biglietti disponibili in prevendita online e punti vendita Vivaticket, e il giorno del concerto presso il botteghino Centro Altinate San Gaetano a partire dalle ore 16.

Maggiori informazioni sul sito www.opvorchestra.it

Info web

https://www.opvorchestra.it/calendario/2024/05/11/2121/

Locandina articolo da comunicato stampa